Доматите скочиха с 12%, брашното със 7%. Ново поскъпване на храните

Ново поскъпване на основните хранителни продукти и повечето зеленчуци отчитат борсите и тържищата в България. Най-сериозно е увеличението при доматите, чиито цени са скочили с над 12% само за седмица. Значително нагоре вървят още брашното, тиквичките, чушките и киселото мляко. Това показват последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Доматите с най-голям скок, зелето поевтинява

Най-сериозното поскъпване при зеленчуците е при доматите, които са с 12,21% по-скъпи и вече се продават на едро по 2,26 евро за килограм. Тиквичките повишават цената си със 7,08% до 1,18 евро, а зелените чушки поскъпват с 8,16% до 1,14 евро за килограм. Червените чушки са нагоре с 5,18% до 1,38 евро, докато зрелият кромид лук поскъпва с 2,11% до 0,58 евро за килограм.

Картофите също вървят нагоре с 2,56% до 0,64 евро за килограм. Цената на краставиците остава без промяна - 1,63 евро. Най-голямото поевтиняване е при зелето, което губи 10,26% от стойността си и вече струва 0,56 евро за килограм. Морковите са с 1,59% по-евтини до 0,62 евро, а зелената салата поевтинява с 2,99% до 0,65 евро.

При плодовете бананите поскъпват с 5,15% до 1,51 евро за килограм, а гроздето - с 2,74% до 1,35 евро. Ябълките обаче поевтиняват с 4,10% до 1,03 евро. Цената на лимоните пада с 9,57% и достига 1,36 евро за килограм.

Брашното, млякото и сиренето също поскъпват

Значително увеличение има при брашното тип 500, чиято цена скача със 7,14% до 0,72 евро за килограм. Захарта поскъпва с 2,54% до 0,97 евро, а олиото прибавя 0,35% и се търгува по 1,73 евро за литър.

При млечните продукти най-сериозен е ръстът на киселото мляко с масленост 3% и повече. То поскъпва с 5,82% до 0,80 евро за кофичка от 400 грама. Кравето сирене е с 2,21% по-скъпо и достига 6 евро за килограм, а прясното мляко повишава цената си с 0,50% до 1,21 евро за литър.

Кравето масло в пакетче от 125 грама поскъпва с 1,98% до 1,44 евро. Леко поевтиняване има при кашкавала тип „Витоша“, чиято цена намалява с 0,09% до 9,14 евро за килограм.

Яйцата поевтиняват с 4%, пилешкото върви нагоре

При месото и яйцата движението е разнопосочно. Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,44% до 3,53 евро за килограм. Яйцата размер М обаче поевтиняват с 4,04% и вече се търгуват по 0,19 евро за брой на едро.

Увеличение има и при бобовите култури. Лещата поскъпва с 0,49% до 2,05 евро за килограм, а зрелият фасул - с 1,47% до 2,07 евро. Оризът се предлага по 1,65 евро за килограм.