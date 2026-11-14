Австрийски гигант превърна наш град в световна база, осигурява хиляди работни места

В сърцето на Северна България, където демографската криза и недостигът на работа от години тежат върху местната икономика, международният концерн PALFINGER изгражда една от важните си производствени бази в Европа.

Днес от Червен бряг тръгват компоненти, които влизат в подемните системи на световния индустриален лидер. Заводът не просто осигурява работа на стотици хора на място. Той е част от международна производствена верига, в която българските специалисти участват в създаването на техника за различни пазари и приложения.

PALFINGER е сред най-големите работодатели в община Червен бряг. Компанията обявява близо 1500 служители в България, разпределени между производствените бази в Червен бряг и Тенево и глобалния бизнес център в София. Така малкият град се оказва част от голяма индустриална карта, която далеч надхвърля границите на страната.

Градът, който търси път към бъдещето

Червен бряг е от онези български градове, за които индустрията не е просто част от икономиката, а въпрос на оцеляване. Северът от години е сред най-тежко засегнатите райони от обезлюдяването, застаряването и изтеглянето на младите хора към големите градове. Общинските планове за развитие посочват проблеми като висока безработица, отрицателен естествен прираст, миграция на хора в активна възраст и недостатъчно развита местна икономика.

Тази картина обяснява защо присъствието на голям индустриален работодател има значение, което надхвърля броя на хората във фабриката. Стабилната работа означава доходи за семействата, потребление в местните магазини, клиенти за услугите, поръчки за доставчици и причина част от хората да останат в родния си край.

По данни на Националния статистически институт към края на 2025 г. населението на община Червен бряг е 21 479 души. От тях 11 477 са в трудоспособна възраст. На този фон предприятие с мащаба на PALFINGER се превръща в ключов фактор за местния пазар на труда.

От малка работилница до световен индустриален лидер

Историята на PALFINGER започва през 1932 г. в Австрия. Рихард Палфингер създава малка работилница за селскостопански ремаркета, самосвали и автомобилни надстройки. В началото това е семеен бизнес, далеч от мащабите на днешната международна група.

Преломният момент идва през 1959 г., когато компанията конструира първия си кран. През 1964 г. синът на основателя Хуберт Палфингер насочва развитието към хидравличните кранове, монтирани върху товарни автомобили. Само няколко години по-късно започва серийното производство, а първите пазари за износ са Швейцария и Франция.

Така една малка работилница постепенно се превръща в производител на сложна подемна техника. Днес PALFINGER разработва и произвежда кранове за камиони, горски и рециклиращи кранове, системи за товарене на контейнери, подемни платформи и оборудване за морската индустрия. Техниката на концерна се използва в строителството, транспорта, логистиката, енергетиката и редица други отрасли.

Групата има производствени и търговски структури в различни части на света, а продуктите ѝ достигат до международни пазари. Това е индустриалният гигант, в чиято производствена мрежа влиза и Червен бряг.

Как PALFINGER стъпва в Червен бряг

Българската история на компанията започва в края на 90-те години. През 1995 г. е поставено началото на сътрудничество с местното предприятие „Бета“. През 1999 г. е създадено дружеството „Палфингер Продукционстехник България“, а през 2000 г. концернът придобива производствен завод и част от активите на „Бета“.

Това е важен момент за града. Вместо индустриалната база да остане в миналото заедно с промените в икономиката, тя получава нов живот и постепенно се включва в международна производствена система.

През 2001 г. предприятието вече произвежда самостоятелно компоненти за кранове и осигурява 130 работни места. През 2005 г. е изградено второ хале за механична обработка. Година по-късно следва нов производствен завод, а броят на работните позиции нараства значително. През следващите години компанията разширява терените и производствените си възможности.

Така Червен бряг постепенно се превръща от място с традиции в машиностроенето в специализирана производствена площадка на международен концерн. Местният завод вече не работи само за регионалния пазар. Той изпълнява задачи в рамките на глобална индустриална верига.

Какво произвежда заводът, който свързва града със света

В Червен бряг се изработват основни компоненти за кранове - заварени метални конструкции и елементи, които впоследствие се използват в готовите решения на PALFINGER. Това не е просто цех за сглобяване на готови изделия. Производството изисква прецизна механична обработка, заваряване, контрол на качеството и квалифицирани специалисти.

Компонентите, произведени в България, се включват в продуктите на концерна и достигат до клиенти по света. Именно тази специализация превръща Червен бряг в стратегическа част от производствената мрежа на PALFINGER.

Червен бряг е специализиран в производството на основни компоненти за кранове. В Тенево се намира центърът за хидравлични цилиндри, където се извършват инженеринг, производство, повърхностна обработка, изпитване и предварително сглобяване. В София пък работи глобалният център за бизнес услуги на групата.

Трите локации имат различни функции, но заедно правят България важна част от международната структура на компанията.

Близо 1500 служители в България и заплати над средните за региона

По официални данни на PALFINGER в България работят 1495 души. Това са служители в производството, инженерните дейности, финансите, информационните технологии и бизнес услугите на трите площадки – Червен бряг, Тенево и София.

Отделно данните за дружеството „Палфингер Продукционстехник България“ показват средна брутна месечна заплата от 3151 лева за 2025 г.

В производството са необходими CNC оператори, заварчици, монтажници, шлосери, машинни оператори и техници. Това са професии, при които уменията и опитът имат пряка стойност. Компанията посочва, че осигурява обучения, ваучери за храна, здравно осигуряване и допълнителни придобивки. В Червен бряг има столова и фирмен лекар.

Така предприятието създава не само работни места, а и търсене на технически умения, които могат да задържат хора в региона. За млад човек от Червен бряг или съседно населено място възможността да работи в международна компания, без да напуска родния край, е съществена алтернатива на миграцията към София или чужбина.

Над 1,3 млн. евро за по-модерен и енергийно ефективен завод

Последната инвестиция в Червен бряг показва, че компанията продължава да обновява производствената си база. През юни 2026 г. „Палфингер Продукционстехник България“ приключи мащабен проект за енергийно обновяване на един от производствените си цехове.

Халето е построено в края на 70-те години и се нуждае от сериозна модернизация. Извършена е топлоизолация на стените, поставена е хидроизолация на покрива, сменена е дограмата и са монтирани слънцезащитни панели от южната страна. Изградени са системи за естествено осветление, вентилация и димоотвеждане при пожар.

Съществена промяна има и в отоплението. Старото газово отопление е заменено с термопомпи тип „въздух-вода“ и климатични камери, които осигуряват отопление през зимата и охлаждане през лятото. Осветлението е изцяло обновено с LED тела и автоматизирана система, която регулира светлината според естественото осветяване на помещенията.

Общата стойност на инвестицията е 1 329 986 евро. От тях 598 494 евро са безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалата част е осигурена от компанията.

Според прогнозите в първоначалния енергиен одит мерките трябва да спестяват близо 2,65 млн. киловатчаса енергия годишно – икономия от 59,64%. Очаква се въглеродните емисии да намалеят с почти 630 тона годишно. Тези резултати предстои да бъдат потвърдени с последващо енергийно обследване.

Инвестицията има и друго измерение. Тя подобрява условията за хората, които работят в халето – по-добра температура, повече естествена светлина и по-съвременна среда. В индустрията това не е маловажен детайл: модерното производство зависи не само от машините, но и от условията, в които работят специалистите.

Не просто завод, а шанс за целия регион

За Червен бряг PALFINGER е много повече от име върху производствена сграда. Това е връзка с международната индустрия, с пазари и технологии, които иначе трудно биха достигнали до малък град в Северна България.

Ефектът на големия работодател не се измерва само с броя на хората в цеховете. До него стоят семействата на служителите, местните магазини и услуги, транспортът, доставчиците и бизнесите, които обслужват производството. Когато една компания поддържа дългосрочна дейност и инвестира в обновяване, тя дава на града нещо особено важно – предвидимост.