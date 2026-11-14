Турция строи нова гигантска платформа за газ в Черно море

Турция започва изграждането на втора плаваща производствена платформа за разработването на гигантското газово находище „Сакария“ в Черно море. Новото съоръжение ще има капацитет да преработва до 25 млн. куб. метра природен газ дневно, съобщава Offshore Energy.

Платформата се изгражда от китайската компания Wison New Energies по поръчка на турската държавна петролна компания ТРАО (Türkiye Petrolleri A.O.). Строителството се извършва в корабостроителница в китайския град Нантун, където вече беше отбелязано полагането на кила – ключов етап, с който започва същинската работа по плавателното съоръжение.

Новата платформа е предназначена за третата фаза от развитието на проекта „Сакария“ и е проектирана за експлоатационен живот от 30 години. Тя ще приема суровия природен газ директно от подводните сондажи и ще извършва целия процес на обработка – отделяне на водата, осушаване, компресиране и измерване. След преработката горивото ще бъде транспортирано по подводен тръбопровод до газопреносната мрежа на Турция.

Находището „Сакария“ се намира на около 170 километра от турския бряг, на дълбочина от 2150 метра. По предварителни оценки запасите му възлизат на 405 млрд. куб. метра природен газ, което го превръща в стратегически енергиен ресурс за страната.

Междувременно Турция се подготвя за следващия етап от експлоатацията на находището. През декември се очаква да започнат тестовете на първата плаваща производствена платформа „Осман Гази“, която вече се намира в Черно море. Очаква се тя да започне да преработва газ от „Сакария“ през следващата година.