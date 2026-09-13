Важно от Шишков за много ключов път в страната. Кога ще бъде завършен
Държавата ще ускори процедурите за магистралното трасе през Кресненското дефиле
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Държавата ще ускори процедурите за магистралното трасе през Кресненското дефиле
След свалянето на оградата се вижда, че новият комплекс на КУБ е в напреднала фаза
Министър Росица Карамфилова обяви голяма новина
По думите му става въпрос за „документална измама“
Пожар избухна в недовършена сграда, десетки бяха блокирани вътре
Очакванията са строителните дейности да започнат през пролетта на 2027 година
Работата върви по план, ЦСКА се готви за решаващ мач срещу Лудогорец
Реализацията на посочените строежи създава предпоставки за допълнително натоварване на транспортния трафик
Модерен ферибот тръгва догодина
Тя ще осигури по-лесен достъп до красивите и популярни сред туристите села
Ще може да превозва по над 5,5 милиона пътници и над 15 милиона тона товари годишно
Трябва да се подновят разкопките на пл. "Света Неделя", настоя той
Той ще се реализира на една от големите реки в Тибет
Асен Василев пробва да спъне проекта, министър Кирилов го спря
Работният проект ще бъде представен през август тази година, а самото строителство и изграждане на съоръжението се планира да започне през следващата...
Той ще се намира само на 12 километра от столицата
Стартът по дългоочакваното трасе ще е на 1 юли
Съоръжението ще бъде предадено на общината
Сделката включва изграждането на четири магистрални участъка от Коридор VIII
Цялото място е разделено на две части