Турция строи нова железопътна линия до границата с Азербайджан

В Източна Турция на 22 август започва изграждането на нова 224-километрова железопътна линия по трасето Карс-Ъгъдър-Аралък-Дилужу, което достига до турско-азербайджанската граница, съобщи турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, цитиран от ТРТ Хабер.

По думите на Уралоглу новата връзка, за изграждането на която турското министерство на финансите е осигурило чуждестранно финансиране в размер на 2,4 милиона евро,

ще може да превозва по над 5,5 милиона пътници и над 15 милиона тона товари годишно.

„Благодарение на новата линия ще бъде осигурена нова непрекъсната железопътна връзка между Турция и Азербайджан. Същевременно производственият потенциал на регионите Източен и Югоизточен Анадол ще достигне по-бързо до чуждестранните пазари, а туризмът ще увеличи потенциала си“, каза още Уралоглу.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com