Тръмп с извънредна информация за Мадуро ОБНОВЕНА

Какво се случва с президента на Венецуела

Снимка: Асошиейтед прес
03 яну 26 | 12:19
Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално потвърди, че САЩ са нанесли въздушни удари по Венецуела и ги определи като „успешни“.

Той направи съобщението си в социалната мрежа Truth Social.

„Президентът Николас Мадуро беше заловен, заедно със съпругата си, и изведен от страната”, обяви Тръмп.

Федералната администрация за гражданска авиация забрани на американските търговски самолети да летят на каквато и да е височина над Венецуела, съобщава New York Times.

Забраната е обоснована с рискове за безопасността, "свързани с продължаващите военни действия“.

В съобщението, което влезе в сила в 2:00 часа в събота по венецуелско време и ще бъде в сила в продължение на 23 часа, не се посочва коя точно военна структура участва в тези действия.

Янев
преди 1 час

И къде е отведен? Путин да вземе пример!

