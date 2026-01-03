Тръмп с извънредна информация за Мадуро ОБНОВЕНА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално потвърди, че САЩ са нанесли въздушни удари по Венецуела и ги определи като „успешни“.

Той направи съобщението си в социалната мрежа Truth Social.

„Президентът Николас Мадуро беше заловен, заедно със съпругата си, и изведен от страната”, обяви Тръмп.

Федералната администрация за гражданска авиация забрани на американските търговски самолети да летят на каквато и да е височина над Венецуела, съобщава New York Times.



Забраната е обоснована с рискове за безопасността, "свързани с продължаващите военни действия“.



В съобщението, което влезе в сила в 2:00 часа в събота по венецуелско време и ще бъде в сила в продължение на 23 часа, не се посочва коя точно военна структура участва в тези действия.

