Войната с Иран показа скрита цена за САЩ
Над 750 военнослужещи са ранени от края на февруари, а огромната част от травмите са черепно-мозъчни
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Над 750 военнослужещи са ранени от края на февруари, а огромната част от травмите са черепно-мозъчни
Транспортното обслужване по линията продължава и се осъществява съгласно действащите нормативни изисквания
Решението цели осигуряването на прозрачна и изчерпателна информация, поради големия обществен и медиен интерес
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Организацията излезе със специално съобщение
Wallexpro.com е онлайн платформа, която организира своите услуги чрез централизирана дигитална среда, насочена към достъпност, техническа функционално...
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В първия ден на новата 2026 г. изтича валидността на над 7 хил. годишни винетки, а през януари и февруари на над 682 000.
Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация
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Защо се покачват цените иска да установи секторният анализ на пазара на храни
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Активните действия по събиране на доказателства продължават
Информационният сайт за въвеждане на еврото в България стартира през март миналата година
Американски официални представители ще се срещнат утре с украинска делегация в Саудитска Арабия
Като причина се посочва 24-часова техническа профилактика в центровете за данни
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