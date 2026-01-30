Общество

ЮНЕСКО проговори за Мария Габриел. Ето какво ще прави

Организацията излезе със специално съобщение

ЮНЕСКО проговори за Мария Габриел. Ето какво ще прави
30 яну 26 | 18:09
Мира Иванова

Мария Габриел беше назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО, обяви организацията в свое прессъобщение.

Габриел ще отговаря за сектор „Комуникации и информация“ на ЮНЕСКО. Той включва свободата на изразяване и безопасността на журналистите, развитието на медиите, достъпа до информация и цифровите политики и също така ще съветва генералния директор и ще представлява ЮНЕСКО на международни форуми.

Автор Мира Иванова

