ЮНЕСКО проговори за Мария Габриел. Ето какво ще прави
Организацията излезе със специално съобщение
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Организацията излезе със специално съобщение
Правителството изрази подкрепата си за нея
Специален поздрав от шефа на ЕНП
Изборът на ръководство на най-голямата европейска партия има вътрешни правила, според заложените приоритети в новия мандат
Ключово съобщение от ГЕРБ
Довчера името й бе спрягано като заместник генерален секретар на НАТО
Вече е договорено назначението
Ще участва ли в следващия кабинет на ГЕРБ?
Скара се и разсмя всички с гларуса позьор
Побод е филма “Съкровищата на България”
Наблюдателят коментира подготовката за изборите
Няма изненади, листата ни е стабилна, каза Росен Желязков
Вярвам, че всички ще продължим да подкрепяме Украйна. В Близкия Изток трябва да положим усилия да прекратим хуманитарна катастрофа, посочи Габриел
Работих за позиционирането на България като регионален лидер, каза външният министър
Посочи топ приоритетите във външната политика
Много е важно да се запази добрият тон, каза вицепремиерът
Оттук нататък всичко е в ръцете на колегите от ПП-ДБ, каза тя
Изпълни основно свое обещание
За мен е важно до последния ден в работата на това правителство да бъдем активни, посочи тя
Всички сме свидетели на момент, който е уникален и исторически, каза Мария Габриел