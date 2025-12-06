Мария Габриел отново се появи. Висок пост

Бившият вицепремиер и европейски комисар Мария Габриел отново е в голямата политическа игра! Днес, по време на изборния конгрес на ЕНП Жени, Мария Габриел беше избрана с огромно мнозинство за председател на организацията, съобщиха от партията на Бойко Борисов.

"Поздравления, Мария! ГЕРБ твърдо подкрепя жените, които оформят бъдещето на България и Европа", допълниха хората на бившия премиер. Габриел бе поздравена и от лидера на Европейската народна партия Манфред Вебер.

"Поздравления, скъпа Мария Габриел! Вие вдъхновявате и ръководите с визия.

Избирането ви за председател на ЕНП-Жени допринася за нашата мисия за правата, овластяването и равенството на жените. ЕНП силно подкрепя жените, които оформят бъдещето на Европа", заяви той във Фейсбук.

