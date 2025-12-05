Невиждан потоп удря наш ключов град

На Никулден – празник на Бургас, времето винаги е било динамично – студено, ветровито, понякога дъждовно, дори и снежно. Но такава прогноза, каквато се очаква за утре, никога не е имало, предупреждават през целия ден днес синоптиците.

За региона и още 15 области е обявен жълт код за интензивни валежи. Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Сливен и Бургас. Количествата валежи ще достигнат до 35 литра на квадратен метър, предупреждават официално и от НИМХ.

За цялото Черноморие има обявен втори жълт код за силен вятър – със скорост до 60 км/ч, и вълнение на морето до 4 бала, пише Флагман.

Въпреки стряскащата метеорологична програма обаче в Бургас се усеща силно празничното настроение. Въпреки силният вятър, който почна още от рано сутринта. Местните хора са готови да посрещнат най-бургаския празник Никулден при всякакви условия и не се плашат от времето.

По главната улица „Александровска“ кипят последните приготовления за утрешния ден – сцената за големия концерт е издигната и вече текат пробите, украсата е готова, къщичките се монтират, подготвят се още поне пет къщички за никулденското градче на пл."Тройката".

Тази година голям плюс е, че Никулден се пада в събота, хората ще могат да се насладят на празника от ранните часове.

Най-проливният дъжд на Никулден в Бургас през това столетие се изля на 6 декември 2007 г., когато бе предвидена най-голямата заря. Заря имаше, но хора - не, защото небето буквално се беше отворило след 17 часа вечерта и водата се изливаше като из ведро.

