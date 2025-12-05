Археолози направиха революционно откритие за Стоунхендж

Археолози твърдят, че хората са създателите на поредица от "изключителни" ями близо до Стоунхендж, съобщава Independent. Тази "обширна структура" от 20 ями, обграждащи хендж Дърингтън Уолс, само на няколко километра североизточно от Стоунхендж, сега се смята за част от "голяма и понастоящем уникална неолитна ямна структура". Интересното е, че истинската природа на кръговото образувание в Дърингтън е била източник на дебати сред учените от откриването му през 2020 г.

Доказателство за човешка намеса и уникална структура

Нов анализ на обекта, използващ нови научни методи, показа, че образуванията вероятно са създадени от целенасочени предци, а не от естествени процеси. Важно е да се отбележи, че изследователите откриха повтарящи се шарки в почвата от различни части на обекта, което според тях доказва човешка намеса.

Нови научни методи в криминалистиката на археологията

Статия, публикувана в списанието Internet Archaeology, анализира 16 "проби" от ями, за да определи как и кога са се образували. Поради размера на тези образувания, археолозите трябваше да използват редица нови методи, за да получат резултатите си. Електрорезистивната томография им позволи да оценят дълбочината на ямите, докато радарът и магнитометрията анализираха формата им.

За да определят как са се образували ямите, изследователите са извлекли седиментни ядра и са използвали оптично стимулирана луминесценция, за да датират почвата от последното ѝ излагане на слънчева светлина. Използван е и метод, наречен sedDNA, който извлича животинска и растителна ДНК от почвата.

Космологията на неолита

"Според мен, изследването показва, че ямите са образували „необичайна структура“, вероятно датираща от късния неолит", заяви професор Винсънт Гафни от Училището по археология и криминалистика към Университета в Брадфорд, който ръководи анализа.

"Те не могат да се случат естествено. Просто не могат да се случат. Мислим, че сме го разбрали", категоричен е той. "Сега, след като сме сигурни, че ямите са структура, имаме огромен паметник, който улавя космологията на хората от онова време на Земята по начин, който никога не сме виждали преди. Ако това ще се случи някъде във Великобритания, ще се случи в Стоунхендж", заключава Гафни.

