Очарователна млада певица шашна всички в "Аз обичам България"

В днешния епизод на „Аз обичам България“ младата певица Мирела развълнува участниците и публиката с изключителния си талант и красота. Преди „разходката из България“, водещата Алекс я попита дали има любима българска песен. С усмивка Мирела сподели, че обожава българския фолклор.

Алекс я насърчи да изпее легендарната „Притури се планината“. В момента, в който Мирела взе микрофона, студиото притихна. Гласът ѝ изпълни залата и след като приключи, аплодисментите бяха бурни. Изпълнението ѝ трогна всички, като напълни очите и на мъжете, и на жените със сълзи.

Освен с гласа си, тя спечели сърцата на зрителите с позитивната си енергия и непринуден чар. В игрите се впусна с ентусиазъм, а в „Щурец в играта“ дори легна на земята, опитвайки се да опише думата „бъдник“. Този момент предизвика бурен смях и показа, че освен талантлива певица, Мирела е и човек с невероятно чувство за хумор. А от играта с кутиите, тя се сдоби и с мушама за баба си, която момичето много обича и цени.

