Край! Българка разгони фамилията на световни звезди

Бракът на Бастиан Швайщайгер и Ана Иванович е пред разтрогване, след като бившата тенис звезда е подала документи за развод след девет години съвместен живот, съобщават германски медии.

Според публикациите причината е извънбрачна връзка на бившия футболен национал с българката Силва Капитанова, за която се говори от лятото на 2024 г.

Швайщайгер и Иванович се запознават през 2014 г., а две години по-късно сключват брак на пищна церемония във Валенсия. Дълго време те бяха сочени за една от най-стабилните и харесвани спортни двойки. Именно в този период Ана Иванович, която е стигала до №1 в световната ранглиста по тенис, решава да прекрати професионалната си кариера (2016 г.), за да се посвети на семейството. Двамата имат трима синове – Лука, Леон и Тео, като най-малкият е роден през 2023 г.

По информация на медиите отношенията им са били допълнително напрегнати от постоянните пътувания на Швайщайгер, който работи като футболен анализатор за различни телевизии.

През юни германецът е бил забелязан в компанията на Силва Капитанова. Двамата се запознали покрай това, че децата им посещавали едно и също училище в Майорка, където семейството живееше, преди Иванович да се премести с децата в Сърбия.

Така една от емблематичните спортни двойки, която дълго време изглеждаше пример за успешно съчетание между професионална кариера и семейство, се изправя пред развод на фона на съмнения за изневяра и напрежение, свързано с натоварения график и разделения живот в различни държави.

