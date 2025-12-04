Ами сега? Мара Отварачката стана финансов бос

Сериозен ден за родния бизнес!

Мария се обяви за главен финансов директор в семейната фирма на мъжа си „Кондекс“, която се занимава с внос на климатици.

Фолк дивата придружи съпруг № 4 Теодор Петков на бизнес събитие в Дубай, където гордо се похвали, че присъства като представител на фирмата на своя съпруг.

А за да няма съмнения, тя демонстративно показа и баджа си, като остави последователите си да обсъждат детайли и догадки до сутринта. Мария е на позиция CFO, което е съкращението на „chief financial officer“.

Едни се чудят какво точно прави там, други я поздравяват за амбицията, а трети просто се наслаждават на шоуто, което тя така умело предоставя.

