Трус в Европа! И Урсула в корупционния скандал

Нов трус в Европа предизвика корупционния скандал, който вчера доведе до ареста на бившия външен министър на Европейския съюз Федерика Могерини и още двама от екипа й. Разследването стигна до главата на Европейската комисия - Урсула фон дер Лайен. Тя е заподозряна в злоупотреби в търга за създаване на дипломатическа академия, гръмна Politico. Европейската прокуратура я разследва.

Разследването нанесе нов удар върху репутацията на фон дер Лайен. Критиците вече използват случая, за да призоват за оставката ѝ. Както отбелязва Манон Обри от фракцията на левицата, доверието на гражданите в европейските институции е заложено на карта. Скандалът също така изостря напрежението в ръководството на ЕС.

Длъжностни лица в Брюксел се опасяват, че случаят може да се превърне в най-големия след масовата оставка на Комисията през 1999 г. Един от защитниците на фон дер Лайен заяви, че опонентите ѝ използват всяка възможност да я атакуват.

Урсула фон дер Лайен е изправена пред най-сериозното предизвикателство пред отчетността на ЕС от последно поколение — разследване за измама, в което са замесени две от най-големите имена в Брюксел, заплашващо да прерасне в пълномащабна криза.

Точно година след началото на втория си мандат като председател на Комисията, фон дер Лайен, вече измъчвана от въпроси относно ангажимента си към прозрачността и на фона на тлеещо напрежение с външнополитическото крило на блока, сега трябва да намери начин да избегне забъркването в скандал, който датира от първите ѝ години на поста.

Полицията задържа бившия вицепрезидент на Комисията Федерика Могерини, италиански политик от лявоцентристкия кръг, която ръководеше външнополитическото крило на ЕС, Европейската служба за външна дейност, от 2014 до 2019 г., и Стефано Санино, италиански държавен служител, който беше генерален секретар на ЕСВД от 2021 г. до замяната му по-рано тази година.

Европейската прокуратура заяви, че има „сериозни подозрения“, че тръжната процедура от 2021-2022 г. за създаване на дипломатическа академия към Колежа на Европа, където Могерини е ректор, не е била справедлива и че фактите, ако бъдат доказани, „биха могли да представляват измама при обществени поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушение на професионалната тайна“.

Сагата изглежда ще разпали и без това обтегнатите отношения между фон дер Лайен и настоящия шеф на ЕСВД, върховния представител на ЕС Кая Калас, съобщиха четирима служители на ЕС пред изданието. По-рано тази година Санино напусна поста си на генерален секретар и пое видна роля в Комисията на фон дер Лайен.

Могерини, Санино и трето лице не са обвинени и задържането им не предполага вина. Разследващият съдия разполага с 48 часа от началото на разпита им, за да вземе решение за по-нататъшни действия.

Разследването идва на фона на недоволство на избирателите сред евроскептичните, популистките и крайнодесните партии, както и във време, когато ЕС оказва натиск върху държави както в блока, така и извън него, заради собствените им корупционни скандали.

„Забавно е как Брюксел изнася лекции на всички за „върховенството на закона“, докато собствените му институции приличат повече на криминален сериал, отколкото на функциониращ съюз“, каза Золтан Ковач, говорител на унгарското правителство, което е изправено пред критики от ЕС, в социалната мрежа X.

