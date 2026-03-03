САЩ се дистанцира от смъртта на Хаменей

Политическият шеф на Пентагона дистанцира САЩ от смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, като заяви, че той е бил убит при израелски удар.

В показанията си пред Сенатската комисия по въоръжените сили Елбридж Колби каза, че ударите, които са убили Хаменей и други висши ирански лидери, не са част от американската военна кампания.

„Това са израелски операции“, посочи Колби, отговаряйки на въпросите на законодателите дали смяната на режима е цел на действията на САЩ.

Сдържаният тон на Колби контрастираше с този на президента Доналд Тръмп, който от началото на ударите описва конфликта с гръмки и триумфални думи, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„В продължение на 47 години иранският режим скандираше „Смърт на Америка“ и водеше безкрайна кампания на кръвопролития и масови убийства“, заяви Тръмп на 28 февруари.

В публикация в социалните мрежи Тръмп написа, че Хаменей „не е успял да избегне нашите разузнавателни и високотехнологични системи за проследяване“ и че „работейки в тясно сътрудничество с Израел, нито той, нито другите лидери, които бяха убити заедно с него, не са могли да направят нищо“.

Разликата в тона подчерта по-широките въпроси относно целите на американската администрация в Иран.

Държавният секретар Марко Рубио каза на 2 март, че Вашингтон е действал едва след като е научил, че Израел се готви да нанесе удар, което предполага, че ролята на САЩ е била реактивна, а не част от по-широк план.

Колби се опита да стесни обхвата на целите на САЩ. „Целите на военната кампания са насочени към справяне с възможността на Ислямската република да прояви военна сила срещу нас, нашите бази, нашите сили и т.н., както и срещу нашите съюзници и партньори в региона и извън него“, обясни той.

Той описа основните цели като ракетната мощ на Иран – която според него е нараснала значително – както и капацитета му да произвежда тези оръжия и елементи на иранския флот. Според него това са „ограничени и разумни цели, които могат да бъдат постигнати“.

Под натиска на Джак Рийд, най-високопоставеният демократ в комисията, да обясни как убийството на най-висшия лидер на Иран се вписва в тези цели, Колби повтори, че „говори за целите на американската военна кампания“и добави, че ударите срещу лидерите са действия на Израел.

Докато Тръмп публично призова иранския народ да се възползва от „безпрецедентна възможност“ да свали правителството, Колби настоя, че военната кампания на САЩ е фокусирана върху намаляване на способностите на Иран за проектиране на сила – а не изрично върху смяна на режима.

