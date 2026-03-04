Отиде си босът на сицилианската мафия

Бенедето "Нито" Сантапаола, един от най-опасните фигури в историята на италианската престъпност, бивш бос на сицилианската престъпна група Коза Ностра, почина.

Това съобщи The Guardian.

Според информацията, Сантапаола е починал на 2 март в затвор в Милано, където е излежавал пет доживотни присъди.

Той беше на 87 години.

Причината за смъртта не беше назована.

Бенедето Сантапаола, по-известен като "Нито", е роден в Катания в бедно семейство.

В началото на 60-те години Сантапаола се присъединява към мафиотския клан на Катания, член на който е негов братовчед.

През 1962 г. "Нито" е осъден за първи път – за кражба и престъпен заговор.

През 1975 г. Сантапаола става ръководител на отделен клон в мафията, като по това време е

заместник на Джузепе Калдероне, занимаващ се с хероин и управляващ незаконен бизнес.

На 8 септември 1978 г. "Нито" убива Калдероне и заема неговото място.

Сантапаола контролираше по-голямата част от източна Сицилия.

Сред зверствата, приписвани на него, са бомбеният атентат в Капачи през май 1992 г., при който загинаха прокурорът Джовани Фалконе, съпругата му Франческа Морвийо и трима бодигардове, убийството на разследващия журналист Джузепе Фава през 1984 г., клането на Виа Д'Амелио и много други престъпления. Заради любовта си към лова и кръвожадността си "Нито" е наричан "ловецът".

Сантапаола беше арестуван през 1993 г. във ферма близо до Катания, заедно със съпругата си Кармела Минити, където се криеше 11 години.

Две години по-късно Минити е застреляна от Джузепе Фероне, бивш член на враждебен клан, който твърдеше, че действа от отмъщение, желаейки да причини същата болка на мафиотския бос, каквато самият той е преживял: синът и бащата на Фероне са убити по заповед на Сантапаола.

През 1996 г. Бенедето Сантапаола получи първата си доживотна присъда.

В следващите години е осъден на още четири доживотни присъди.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com