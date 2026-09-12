Отиде си босът на сицилианската мафия
Нито починал в затвор в Милано
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Нито починал в затвор в Милано
Днес проникването на мафията е по-фино, не толкова кърваво и по-стабилно икономически
След смъртта му полицията откри спретнат ръкописен дневник
Той страда от рак на дебело черво
Хубавиците сами се явяват в полицията
Замесен в убийства на магистрати, живял като плейбой, смъртоносна болест го издава
Свързват Диаболик с ужасяващи убийства
Операцията е срещу клана Индзерило в в Палермо и базираната в Ню Йорк фамилия Гамбино
Италианската полиция е арестувала шестима босове на сицилианската мафия, които са планирали да убият министъра на вътрешните работи Анджелино Алфано,...
Мишел Пфайфър и Томи Лий Джоунс блестят в екипа на Мартин Скорсезе