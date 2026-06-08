Нож в гърба или умен ход е срещата на Абрамович със Зеленски

Тайните совалки на милиардера Роман Абрамович между Москва и Киев не са гениален тактически ход на Владимир Путин, а първият открит симптом за дълбок разкол в Кремъл. Това твърди известният руски публицист и политически анализатор Игор Ейдман в свой анализ в социалната мрежа Facebook, цитиран от телевизия „Евроком“. Според него инициативата за преговори с украинския президент Володимир Зеленски идва директно от руския олигархичен и управляващ елит, а руският държавен глава само неохотно е отстъпил пред този натиск.

Хипнозата

Ейдман разкрива, че в момента руският президент се намира под безпрецедентен натиск от най-близкото си обкръжение, което отчаяно иска край на войната. Точно това обяснява и специфичното поведение на Путин напоследък. Неговото „почти маниакално настоятелно“ повтаряне, че Русия напредва на всички фронтове и скоро ще победи, е насочено не към външния свят, а към собствените му хора. По този начин той се опитва да хипнотизира обкръжението си: още малко, просто бъдете търпеливи, скоро ще победим и целият този кошмар ще свърши, коментира Ейдман в публикацията си.

Предателство в Кремъл или тактически ход?

Мисията на Абрамович в Киев, за чиято роля като посредник по съществуващ канал за комуникация наскоро потвърди и самият Володимир Зеленски, поставя ключовия въпрос дали това е открит акт на предателство срещу Путин, или е негов умен ход за достъп до украинския лидер. Анализът на ситуацията очертава два коренно различни сценария с огромен залог за бъдещето на войната.

От една страна стои тезата за сериозен корпоративен натиск и своеобразен вътрешен преврат. Според Ейдман посещението на Абрамович в Киев е пореден опит на руския елит да убеди Путин да спре войната. Олигархът е действал като директен представител на управляващата класа и олигархията с конкретна задача – да получи от Зеленски реална рамка за бъдещо мирно споразумение. Опитът му да притисне Путин да започне преговори и да замрази конфликта обаче се е провалил заради категоричния отказ на диктатора да отстъпи.

От друга гледна точка, това може да бъде хитра стратегическа маневра на самия Путин. Използването на фигура като Абрамович позволява на Кремъл да тества „на тъмно“ червените линии на Киев и Запада, без да показва официална слабост или да поема политически ангажименти. Подобен ход дава на Путин директен достъп до информация за нагласите на Зеленски, като същевременно му осигурява възможност за лесно разграничаване и прехвърляне на вината при евентуален провал на разговорите.

Планът „След Путин“

Най-експлозивното твърдение в анализа на Ейдман е, че руската олигархия вече е прежалила настоящия си лидер. Според него управляващите кръгове в Москва в момента детайлно обмислят и анализират условията на Зеленски като основа за прекратяване на войната, но с една важна условеност – това ще се случи след смъртта или отстраняването на Владимир Путин.

Те трябва да разберат какво ги очаква, ако диктаторът бъде отстранен и започне истински мирен процес, какъвто е абсолютно невънможен при него, обобщава публицистът. Руският елит ясно осъзнава, че връщането към нормалността е несъвместимо с настоящото управление, и вече активно подготвя почвата за своето политическо и икономическо оцеляване в ерата след Путин.

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