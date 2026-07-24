Иран с директна заплаха: Всяка държава, помогнала на САЩ, ще си плати цената

Иран предупреди, че ще търси отговорност от всяка държава, която окаже подкрепа на Съединените щати при евентуална нова военна операция срещу страната. Това заяви външният министър Абас Арагчи, цитиран от AFP.

По време на среща в Киргизстан той подчерта, че всяка форма на участие, сътрудничество или съдействие при евентуална агресия срещу Иран ще има международни последици.

„Всяко участие, сътрудничество или съдействие при извършване на агресия срещу Иран ще създаде международна отговорност за съответните страни“, заяви Арагчи.

Иранският първи дипломат допълни, че страната си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в рамките на правото на самоотбрана.

Изявлението идва на фона на думите на американския президент Доналд Тръмп, който в интервю за Axios разкри, че сериозно обмисля възобновяване на мащабните военни операции срещу Иран.

„Все още не ги е заболяло“, коментира Тръмп, като уточни, че окончателно решение все още не е взето.

По думите му евентуалната операция може да включва още по-интензивни удари от тези, извършени по време на операция „Епична ярост“.

По-рано Абас Арагчи остро разкритикува политиката на Вашингтон, определяйки поведението на САЩ като „ирационално“ и „доминиращо“. Коментарът му е по повод последните 12 последователни дни на американски удари по иранска територия и последвалите ответни действия на Техеран в Близкия изток.

Новата размяна на остри послания засилва опасенията от ново изостряне на напрежението между САЩ и Иран и от възможността конфликтът да въвлече и други държави в региона.

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