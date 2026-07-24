Бърнам спря предсрочното освобождаване на затворници след гнева на жертвите

Новият британски премиер Анди Бърнам замрази спорна схема, която можеше да изведе стотици осъдени от затворите още в началото на септември. Резолюцията дойде след силно недоволство от оцелели при престъпления и семейства на жертви, които поискаха повече гаранции за обществената безопасност. Бърнам нареди спешен преглед на правилата само дни след встъпването си в длъжност.

Правителството отстъпи след гнева на жертвите

Законът за присъдите трябваше да влезе в сила на 2 септември и да промени момента, в който определени затворници могат да бъдат освободени под надзор. Първата група се очакваше да включва около 700 души, а след това освобождаванията трябваше да продължат на отделни етапи.

„Никой затворник няма да бъде освободен, докато не се проведе спешен преглед и не се направи всичко възможно, за да се сведе до минимум рискът за обществото“, заяви Бърнам.

Премиерът подчерта, че няма да се поколебае да промени схемата, ако проверката покаже слабости в защитата на гражданите.

Една трета от присъдата можеше да бъде достатъчна

Според планирания модел част от осъдените със стандартни присъди можеха да бъдат освобождавани след изтърпяване на една трета от наказанието вместо след половината. При някои по-сериозни престъпления най-ранният възможен момент се изместваше от две трети на половината от присъдата. Опасните престъпници, осъдените на доживотен затвор и определени категории тежки извършители не попадат в схемата.

Освободените нямаше да бъдат напълно свободни. Те трябваше да останат под наблюдение до края на присъдата си и можеха да бъдат върнати зад решетките при нарушение на поставените условия.

Норис обеща повече сигурност

Новият министър на правосъдието Алекс Норис заяви, че паузата трябва да даде увереност на жертвите и оцелелите, че властите няма да пристъпят към освобождавания, преди да са проверили всички рискове.

„Искаме да сме сигурни, че прилагаме тази политика правилно“, посочи той.

Норис пое правосъдното министерство на 20 юли, когато Бърнам състави новото британско правителство.

Препълнените затвори остават тежък проблем

Схемата беше създадена като отговор на недостига на места в затворите в Англия и Уелс. Планът предвиждаше освобождаванията да бъдат разпределени в десет месечни групи от септември 2026 г. до юни 2027 г., за да не се стигне до внезапно извеждане на огромен брой хора наведнъж.

Правителството обаче вече ще трябва да търси баланс между освобождаването на места в килиите и страховете, че някои осъдени могат да излязат прекалено рано. Засега стартът на схемата е спрян, а окончателната ѝ съдба ще зависи от резултатите от спешния преглед.