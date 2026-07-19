Бърнам хвърля в кошчето един от най-спорните планове на Стармър

Бъдещият британски премиер Анди Бърнам ще прекрати оспорваната правителствена схема за цифрови лични документи още след встъпването си в длъжност в понеделник, 20 юли. Решението ще бъде сред първите ярки знаци за скъсването му с политиката на Киър Стармър. Средствата и административният ресурс, отделени за инициативата, ще бъдат пренасочени към приоритетите на новия лидер, включително подпомагането на домакинствата заради високите разходи за живот. Междупартийна комисия в британския парламент определи начина, по който беше представен проектът, като истинско „фиаско“.

„Цялото време и всички ресурси, които щяха да бъдат похарчени за национална схема за цифрова идентификация, ще отидат там, където са най-необходими - например за подпомагане на хората с разходите за живот“, заяви говорител на Бърнам.

Анди Бърнам беше избран в петък за лидер на управляващата Лейбъристка партия. Той ще стане седмият премиер на Великобритания за последното десетилетие и ще замени Киър Стармър, чието управление беше белязано от рязък спад в общественото доверие.

Бившият кмет на Голям Манчестър вече обеща да промени курса на правителството и да спре възхода на популистката партия „Реформирай Обединеното кралство“, която води убедително в британските социологически проучвания. Отмяната на цифровите документи се очертава като първия му опит да покаже, че новата власт ще се занимава с всекидневните проблеми на британците, вместо със скъпи и непопулярни централизирани проекти.

Киър Стармър представи схемата през септември 2025 г. с идеята всеки работещ във Великобритания да разполага с цифров документ за самоличност. Правителството твърдеше, че така ще ограничи незаконната заетост и миграцията и ще противодейства на растящата подкрепа за десницата.

Планът обаче предизвика силно обществено недоволство и петиция срещу него, събрала близо 3 милиона подписа. През януари кабинетът беше принуден да се откаже от изискването цифровият документ да бъде задължителен за доказване на правото на работа.

Парламентарната комисия по вътрешни работи заключи, че първоначалното обявяване на схемата е било прибързано, зле обмислено и направено без достатъчна обществена консултация. Според депутатите правителството не е успяло да обясни убедително как ще работи системата и как ще бъдат защитени личните данни на гражданите.

Отказът от проекта не означава, че кабинетът на Бърнам ще изостави борбата с незаконната заетост. Проверките за право на работа ще продължат чрез съществуващите документи, като се предвижда обхватът им да бъде разширен и към работещите в платформената икономика.

Така Анди Бърнам ще прекрачи прага на „Даунинг стрийт“ с шумно погребение на един от най-оспорваните проекти на своя предшественик. Вместо цифрови карти новият премиер обещава парите да бъдат насочени към сметките и всекидневните тревоги на британците.