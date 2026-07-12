Нова следа в убийството на Уидекъм. Сгащиха заподозрян

Британската полиция арестува 28-годишен мъж по подозрение за убийството на бившата министърка Ан Уидекъм, предаде Ройтерс. Заподозреният е задържан в Южен Йоркшър - на повече от 320 км от дома на 78-годишната политичка в Хейтор, където тялото й беше открито с тежки наранявания.

Първият арестуван по случая - 26-годишен мъж - вече е освободен и не е обект на разследването. Полицията засега не разполага с информация за терористичен или политически мотив.

Арест на стотици километри

„Можем да потвърдим, че тази вечер на адрес в района на Южен Йоркшър беше арестуван 28-годишен мъж по подозрение за убийството на Ан Уидекъм“, съобщиха от полицията на Девън и Корнуол.

Задържаният е британски гражданин и остава в полицейския арест. Семейството на Уидекъм е уведомено за новото развитие, а разследването продължава с ускорени темпове.

Арестът е извършен от полицията на Южен Йоркшър с подкрепата на антитерористичната служба за Североизточна Англия. Операцията е проведена от името на полицията на Девън и Корнуол, която запазва водещата роля по случая.

Първият задържан е освободен

Само часове преди новия арест полицията освободи 26-годишния мъж, задържан в Нютън Абът - на около 15 км от дома на Уидекъм. Разследващите подчертаха, че той вече не е заподозрян и няма да бъде обект на допълнителни действия по случая.

„Наш приоритет остава установяването на отговорните лица и внимателното изследване на всички налични доказателства“, заяви помощник-началникът на полицията Мат Лонгман.

По думите му разследването все още е в начален етап, но напредва „със значителна скорост“. Полицията смята, че няма по-широка опасност за обществото.

Нападението вероятно е станало ден по-рано

Ан Уидекъм беше открита мъртва в изолирания си дом в село Хейтор, в покрайнините на националния парк Дартмур. Полицията не е обявила точната причина за смъртта, но съобщи, че тя е получила тежки наранявания.

Разследващите смятат, че нападението е извършено около 12:30 ч. в сряда - почти денонощие преди екип на спешната помощ да повика полицията в дома й в четвъртък. Тревогата била повдигната, след като Уидекъм не се явила за предварително уговорено телевизионно интервю.

Няма данни за терористичен мотив

Участието на антитерористични служители в ареста породи въпроси за възможен политически мотив, но полицията категорично заяви, че на този етап няма подобни данни.

„Все още няма информация, която да сочи, че това е инцидент, свързан с тероризъм“, се казва в официалното съобщение.

Ройтерс допълва, че разследващите не са установили и доказателства убийството да е свързано с политическата дейност на Уидекъм. Найджъл Фараж съобщи, че партия „Реформирай Обединеното кралство“ е проверила електронната си кореспонденция за системни заплахи или тормоз срещу нея, но не е открила данни за конкретен човек, който да я е преследвал.

Десетилетия в центъра на политиката

Уидекъм беше депутат в Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и заемаше няколко поста в консервативното правителство на Джон Мейджър, включително министър, отговарящ за затворите.

Тя остана една от най-разпознаваемите фигури на британската десница със своите твърди социално-консервативни позиции. След напускането на парламента придоби широка популярност и с участията си в телевизионните предавания „Стриктли Към Дансинг“ и „Селебрити Биг Брадър“.

По-късно се присъедини към „Партията на Брекзит“, беше член на Европейския парламент, а през последните години представляваше „Реформирай Обединеното кралство“ като говорител по въпросите на имиграцията и правосъдието.

Убийството разтърси британската политика

Смъртта на Уидекъм предизвика реакции от всички части на политическия спектър. Британският премиер Киър Стармър определи новината като „наистина шокираща“, а лидерът на консерваторите Кеми Бейдънок заяви, че трудно намира думи след „жестокото и ужасяващо нападение“.

Случаят отново постави въпроса за сигурността на британските политици. През 2016 г. депутатката от Лейбъристката партия Джо Кокс беше застреляна и намушкана, а през 2021 г. консерваторът Дейвид Еймъс беше убит по време на среща с избиратели. Засега обаче полицията настоява да не се правят заключения за мотивите, преди да бъдат събрани всички доказателства.

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