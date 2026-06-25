Лондон изпусна 50 000 мигранти, сред тях и 1200 чуждестранни престъпници

Повече от 50 000 нелегални мигранти и чуждестранни престъпници са регистрирани като „укриващи се“ в системите на британското Министерство на вътрешните работи, разкрива „Дейли телеграф“. Сред тях има около 1200 чуждестранни престъпници, които са избегнали депортиране.

Данните са получени от независимия главен инспектор по границите и имиграцията и са към декември 2024 г. Разкритието идва в момент, когато вътрешният министър Шабана Махмуд подготвя нов законопроект, с който правителството обещава да спре злоупотребите с правни процедури срещу извеждане от страната.

Числото е политически взривоопасно, защото показва не просто забавена администрация, а хора, изчезнали от контрола на държавата. Според публикуваните данни броят на укриващите се е по-голям от броя на търсещите убежище, които към март са чакали първоначално решение от Министерството на вътрешните работи - 48 758 души. Това обръща целия дебат: проблемът вече не е само колко бързо Лондон решава молбите за убежище, а колко хора изобщо остават проследими, след като влязат в имиграционната система.

В групата на „укриващите се“ попадат различни категории - хора с отказано убежище, които са изчезнали, за да избегнат връщане в страните си, мигранти, преминали през Ламанша и освободени под имиграционна гаранция, както и чуждестранни престъпници, които не са били депортирани. По правилата мигрантите в системата трябва да поддържат редовен контакт с Министерството на вътрешните работи. Когато това не се случва, те могат да бъдат класифицирани като укриващи се, а срещу тях да бъдат предприети действия като арест и задържане.

Това е тежък удар по доверието в британската миграционна политика. От години властите обещават по-бързи решения, повече депортации и по-строг контрол, но вътрешните данни показват система, която губи хора по пътя. Още по-проблемно е присъствието на 1200 чуждестранни престъпници в тази категория, защото то поставя въпроса не само за миграционния контрол, а и за обществената сигурност.

На този фон Шабана Махмуд се готви да внесе нов законопроект за имиграцията и убежището. Според „Гардиън“ той трябва да бъде представен пред парламента следващия вторник и включва по-строги правила за извеждане на хора с отказано убежище, ограничения върху късни молби, свързани с модерно робство, и затягане на възможностите за позоваване на член 8 от Европейската конвенция за правата на човека - правото на семеен живот.

Целта на Махмуд е да спре практики, които правителството описва като „мамене на системата“. В центъра на реформата са случаите, при които мигранти подават последни молби за защита от депортиране чрез аргументи за съвременно робство или семейни връзки. Още през септември 2025 г. Махмуд обвини част от търсещите убежище, че подават „досадни молби в последния момент“, за да осуетят извеждането си, и заяви, че това прави „подигравка“ със законите и щедростта на страната.

Новите мерки обаче вече предизвикват отпор от правозащитни организации и част от депутатите, които предупреждават, че по-тежките правила може да засегнат уязвими хора, включително жертви на трафик и деца с оспорвана възраст. „Гардиън“ съобщава, че сред планираните промени са и по-строги проверки на възрастта, включително чрез изкуствен интелект, както и ограничаване на правните възможности след изчерпване на обжалванията.

Въпреки този спор, разкритията на „Дейли телеграф“ дават силен аргумент на онези, които настояват за твърда линия. Когато десетки хиляди хора са отбелязани като изчезнали от системата, а сред тях има и осъдени чужденци, държавата трудно може да убеди обществото, че контролира процеса. Проблемът вече не е само в законите, а в изпълнението им - в проследяването, проверките, задържането и реалното извеждане на хора без право да останат.

Лондон е изправен пред политически капан. Ако реформите са прекалено меки, ще изглеждат като поредна козметика върху пробита система. Ако са прекалено груби, ще бъдат атакувани като удар по основни права. Но сегашната картина е трудно защитима: правителството обещава ред, докато собствените му данни показват, че хиляди вече са извън полезрението му. Най-тежкият извод е, че Британия не просто има миграционен спор - тя има управленски провал, който вече се измерва с десетки хиляди изгубени досиета и реални рискове за сигурността.

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