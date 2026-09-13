Асен живеел като призрак край релсите и се криел в нивите
Полицаите многократно били по петите му, но той използвал терена, за да се изплъзва
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Полицаите многократно били по петите му, но той използвал терена, за да се изплъзва
Момичето и 40-годишният Асен Симеонов са били забелязани край жп линия между Юнак и Бързица
Разкрития на „Дейли телеграф“ показват пробита система, в която хора с отказано убежище и осъдени чужденци изчезват от контрола на държавата
В съобщението се отбелязва, че препоръката е "от съображения за сигурност"
В страната има голяма българска общност – около 25 хиляди души
Разследващият журналист Йордан Цалов разкри подробности
Излязоха нови улики
Ако бъдат признати за виновни, мъжът и жената ги грозят до пет години затвор
Дружеството крие документи от Комисията по ревизията
Те разкриват как страната е пренебрегнала ранните етапи на пандемията
Не е лесно 20 години да живееш и да си мислиш, че всеки момент можеш да бъде задържан
Милиардерът Божков сам развенча днес ореола си на умник-математик, който винаги е ходове напред
На седмия ден, 20 януари, президентът Си Дзинпин предупреди обществото
ПЕС застава решително срещу избягването на данъци Президиумът на Партията на европейските социалисти, в който участват представители на партиите-чле...
Прокуратурата на Кьолн и данъчните власти проучват твърденията от "Панамските документи", че водещата немска частна банка "Беренберг" e помагала на кл...
25-годишен германец, издирван за престъпления в родината си, месеци наред се криел в хотели по Българското Черноморие. Кристиан Андре Холцнагел е бил...
„Реформаторският блок са укрили близо 100 000 лева, това е прокурорски въпрос и това говори за манталитет". Това заяви в студиото на „Здравей, Българи...
Израелската манекенка Бар Рафаели е заподозряна в родината си за укриване на данъци. Става въпрос за сума в размер на 260 000 долара. Обвинението срещ...
Над милион и половина лева данъци е укрил управител на две дружества за таксиметров транспорт в Пловдив. От шест месеца той вече е зад решетките, като...
Терористът Салах Абдеслам, който се издирва заради атаките в Париж, се крие в района на Брюксел. Той е говорил с негови приятели по скайп и по този на...