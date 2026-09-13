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Бар Рафаели укривала данъци

Бар Рафаели укривала данъци

Израелската манекенка Бар Рафаели е заподозряна в родината си за укриване на данъци. Става въпрос за сума в размер на 260 000 долара. Обвинението срещ...

18 декември | 22:25
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