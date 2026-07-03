Нова следа в издирването на Наталия, полиция и доброволци в акция

Издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варненското село Константиново продължава четвърти ден, след като нови свидетелски сигнали насочиха полицията към района на селата Юнак и Бързица. Момичето и 40-годишният Асен Антонов Симеонов са били забелязани край железопътна линия, а през нощта районът е претърсван от полиция, жандармерия и доброволци.

По данни на МВР водещата версия е отвличане, но от полицията не съобщават подробности за действията си, за да не бъде изложен на риск животът на детето. В акцията се използват дронове, термокамери и джипове, а теренът е труднодостъпен и пресечен.

Следата край Бързица вдигна всички на крак

Сигналите за Наталия и Асен Симеонов са подадени от местни жители, които твърдят, че са ги видели в нива край Бързица. По информация на участници в акцията е направен опит районът да бъде обграден, но към момента не е установена нова потвърдена следа от двамата.

Доброволци от Константиново, включително кметът на селото, са се включили в търсенето. БНТ съобщи, че почти всички семейства от селото помагат на смени, а вече са обходени скалисти местности, пещери, вилни зони и изоставени къщи.

Полицията пази тишина заради детето

От МВР официално обявиха, че издирват 11-годишната Наталия Славова Асенова, като по първоначални данни тя е придружавана от Асен Антонов Симеонов. Полицията призовава гражданите, които имат информация за местонахождението на детето или на мъжа, незабавно да сигнализират на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на ОДМВР - Варна.

Мълчанието на разследващите не е случайно. Според Нова телевизия полицията избягва да съобщава посока на издирването, защото има данни, че Симеонов и преди се е укривал, като е използвал изоставени и необитаеми къщи и е следял действията на полицията чрез радио и телевизия.

Майката разказа за заплахи и побой

Майката на Наталия твърди, че в нощта на изчезването бившият ѝ партньор е нахлул в дома, докато семейството е спяло. По думите ѝ той я е вързал, бил я е и е заплашил, че ще я убие, ако детето не тръгне с него. „Върза ме - ръце, крака“, разказа жената, която е със счупена ръка.

Според майката Наталия е тръгнала от страх за живота ѝ. Жената разказа още, че детето я е прегърнало и й е казало: „Мамо, аз ще тръгна с него.“ След това двамата излезли, а вратата била заключена отвън.

Телефонът замлъкнал след две обаждания

Близки на семейството твърдят, че след отвеждането си Наталия е успяла два пъти да се обади на роднина. По думите им тя е питала само дали майка ѝ е жива и дали е в безопасност. След тези обаждания телефонът ѝ е изключен.

Сестрата на момичето заяви пред бТВ, че според нея Асен Симеонов може да навреди на Наталия. Тя твърди, че мъжът има нож в себе си, а в миналото е упражнявал психически и физически тормоз върху майката и детето.

Опитът му да се укрива усложнява акцията

Разследващите смятат, че Симеонов има опит в укриването и може да издържи продължително време без достъп до храна и вода. Именно това прави акцията още по-тежка, защото районът около Юнак и Бързица позволява движение през ниви, гъста растителност и необитаеми постройки.

По данни на БНТ мъжът е криминално проявен и е излежал присъда за грабеж. МВР го описва като 40-годишен, висок около 170 см, с едро телосложение, късо подстриган, с кафяви очи, облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки. Наталия е висока около 160 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи.

Домашното насилие остава тежкият фон

Случаят отново поставя въпроса как се реагира, когато има данни за домашно насилие и предишни ограничителни мерки. Според сестрата на Наталия срещу мъжа е имало ограничителна заповед, която впоследствие е отпаднала. Организации, работещи със жертви на насилие, настояват, че в подобни ситуации сигналите и показанията на пострадалите не бива да се подценяват.

Активирана е и системата AMBER Alert за изчезнало дете, съобщиха от ГДБОП. Това разшири публичното издирване и даде възможност информацията за Наталия и Симеонов да достигне до повече хора, но на терен решаваща остава всяка конкретна и проверима следа.

Най-важно е детето да бъде намерено живо

Това вече не е просто издирване, а надпревара с времето. Всяка нова следа трябва да бъде проверена бързо, но и внимателно, защото става дума за дете, което според близките си е тръгнало под заплаха. Най-острият въпрос остава защо сигналите за риск не са успели да спрат този сценарий по-рано. Сега единствената мярка за успех е Наталия да бъде намерена жива и върната в безопасност.

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