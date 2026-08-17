Поредна цигания в София. Потрошиха новото метро

Простотията и циганията н някои характерни квартали на столицата нямат край.

Три дни – толкова време оцеляха новите три спирки на метрото в столицата. Стъкло на станция “Ген. Владимир Вазов” в квартал “Левски Г” вече е сериозно напукано, забеляза Лупа.бг.

Не е известна причината за грозната гледка. Според най-смешната хипотеза стъклото се е напукало от слънцето. По-вероятна обаче изглежда хулиганска проява.

На същата станция вече не работи и единият ескалатор. Каква е причината – също не е ясно.

Вандалската проява едва ли е изненада. Само ден след пускането в експлоатация и на новите влакове в БДЖ, един от тях беше превърнат в кочина. Неизвестна свиня на два крака реши да остави почерка си в чисто новата “Шкода”.

Новината за замърсения вагон предизвика призиви в социалните мрежи за по-строг контрол и финансови санкции срещу хората, които оставят отпадъци във влаковете. Част от коментиращите настояват глобите да бъдат достатъчно сериозни, за да имат възпиращ ефект.