Разкриха как ще изглежда последният дом на цар Самуил

Снимка: Мястото в столичния храм „Света София“, където ще бъде положен саркофагът с тленните останки на цар Самуил. Снимка: Димитрина Ветова/БТА

Стана ясно как ще изглежда саркофагът, в който ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил след историческото им завръщане в България.

Той ще бъде с внушителни размери – приблизително 2,30 метра дължина, между 90 см и 1 метър ширина и 85–90 см височина. В него е предвидено да бъде поставен дървен ковчег с костите на българския владетел.

Саркофагът се изработва от Надежда Ключкова, която разказа пред БТА, че при работата са спазени изискванията на археолога проф. Людмил Вагалински за правилното съхранение на останките.

Изработката е по инициатива на Министерството на културата и с благословението на българския патриарх Даниил, а решението за конкретния облик на саркофага е на Софийската митрополия.

Работата е започнала на 25 септември и се извършва в изключително кратки срокове.

Архангел Михаил, лъвове и Самуиловата крепост

Особено впечатляваща ще бъде украсата на саркофага. Ключкова работи по скици, предоставени от зограф и реставратор.

Върху едната къса страна ще бъде изобразен христограм – древен християнски символ, свързан с името на Христос.

На противоположната страна ще бъде поставена икона на архангел Михаил.

Едната от дългите страни ще представя Самуиловата крепост и лъвове, символично свързани с войските на владетеля. Другата ще бъде украсена с два пауна и изображение на дворец.

Отделните композиции се изработват като самостоятелни табли, които след това ще бъдат вградени в саркофага.

Работата върви поетапно, тъй като проектите за всички изображения не могат да бъдат подготвени едновременно. Очаква се проектите за още две от страните да бъдат готови след около седмица – седмица и половина.

Саркофагът трябва да „диша“

Специално внимание е отделено и на условията, при които ще се съхраняват тленните останки.

По информация на Ключкова в конструкцията трябва да бъдат направени отвори, които да осигуряват необходимото проветряване.

Тя не посочва колко ще струва изработването на саркофага, но признава, че едно от най-големите предизвикателства е изключително краткият срок.

Само капакът и едната малка страна са изработвани в продължение на няколко дни, а за полирането им тя е разполагала едва с една нощ и един ден.

Ще го сглобят направо в „Света София“

Заради размерите си саркофагът ще бъде сглобен на място в столичната базилика „Света София – Божия премъдрост“.

Първоначално конструкцията няма да бъде затворена изцяло. Първо в нея трябва да бъдат положени тленните останки на цар Самуил и едва след това саркофагът ще бъде окончателно затворен.

Мястото му вече е определено – в южната част на напречния кораб на базиликата.

Историческото завръщане е на 3 октомври

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат официално предадени на България на 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун. Споразумението е постигнато след интензивни преговори между България и Гърция.

След транспортирането им в България официалното посрещане в София ще започне в 12:30 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“. Оттам ще тръгне шествие до базиликата „Света София“, където владетелят ще намери своя последен покой.

Останките, приписвани на цар Самуил, са открити през 1969 г. от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос при разкопки в базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро.

Повече от половин век след откриването им и повече от хилядолетие след смъртта на владетеля те се завръщат в България.