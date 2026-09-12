Голямо признание! Македонците приеха истината за цар Самуил
Въпросът за цар Самуил беше един от трудно решимите между двете страни
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Въпросът за цар Самуил беше един от трудно решимите между двете страни
След проучвания, става ясно че това са останките на цар Самуил
Събитието ще се проведе при спазване на строги противоепидемични мерки
Те са затворени в подземията на музейните хранилища в Солун.
Така пише в учебниците на Северна Македония
Владетелят е една от историческите личности, за които Македония смята, че е част от историята й...
Столичната общината отказва да даде 3 хил. лв. за ремонт
Паметникът на Цар Самуил в София остана с едно светещо око. Падналият сняг и лошото време през последните дни са причината за "нарушеното зрение" на в...
Паметникът на цар Самуил попадна в чуждестранна "класация на безумията". Американският хумористичен сайт cracked.com му е отредил пето място в своя по...
Повечето го харесват, някои - не, безразлични - няма 11 юни. Сряда. Паметникът на цар Самуил в София. Три дни след откриването му. Големите венци с м...
Този комплекс няма нищо общо с историческата истина за цар Самуил. Той придоби своите реални очертания в отразеното отражение на една естетическа пров...
Най-важното за паметника на Цар Самуил е, че се радва на успех, хората го харесват. Това заяви пред журналисти зам.-кметът на Столична община Тодор Чо...
Паметникът ми харесва, но светещите очи ме разсмиват Мястото на паметника на Самуил е точно там, където е. Заради насрещната композиция "Самуилови в...
Да бутнем хан Крум в Пловдив, а Йоско да се извини за Караибрахим Стана ясно: естетическата претенция на много българи не може да бъде удовлетворена...
Българоубийците победиха Емил Кошлуков,журналист За да прекърши духа на българската армия, император Василий Втори нарежда да ослепят войниците, взе...
Хиляди се снимаха със Самуил на втория ден след откриването Най-после чист софиянец, а не руснак с паметник на жълтите павета, обявиха кибиците "Мол...
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"Благославя се и се освещава този паметник, издигнат в чест и памет на благоверния и приснопаметен цар Самуил." Това каза в словото си българският пат...
Паметникът на цар Самуил ще бъде открит днес в София. Инициативата е по повод хиляда години от смъртта на българския владетел. Статуята ще бъде близо...
Очите на цар Самуил ще бъдат сменени броени часове преди официалното откриване на паметника днес. Той ще се извисява до базиликата "Света София" в сто...