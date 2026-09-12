Всичко за Цар Самуил

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Самуилов комплекс

Самуилов комплекс

Този комплекс няма нищо общо с историческата истина за цар Самуил. Той придоби своите реални очертания в отразеното отражение на една естетическа пров...

13 юни | 6:25
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3 идеи за паметници

3 идеи за паметници

Да бутнем хан Крум в Пловдив, а Йоско да се извини за Караибрахим Стана ясно: естетическата претенция на много българи не може да бъде удовлетворена...

10 юни | 6:25
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Сменят очите на цар Самуил

Сменят очите на цар Самуил

Очите на цар Самуил ще бъдат сменени броени часове преди официалното откриване на паметника днес. Той ще се извисява до базиликата "Света София" в сто...

08 юни | 6:00
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