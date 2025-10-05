Избори 2 в 1

Корнелия Нинова: Сглобката разби енергетиката и сега народът няма да плаща кражбите ви
Българските граждани заслужават да чуят от първо лице с колко ще им се увеличи токът, заяви от парламентарната трибуна Георги Свиленски
Две магистрали и втори мост в програмата на БСП за Варна
Социалистите искат категорична забрана за строителство на ветропаркове в морето, както и развитие на туризма под мотото „Варна на четири сезона“
Пълен цирк! От какво се оплака член на СИК
Жената била напълняла заради ниската активност
Радев печели и в Северна Македония
Герджиков и Митева с повече гласове в две секции - в Струмица и в Охрид.
Социолог: За Радев гласуваха млади хора от големите градове
Профилът на избирателите описа Първан Симеонов
Изборната карта: Герджиков печели само в един регион
В родния Кърджали победител на балотажа е професорът от Софийския университет
Официално от ЦИК: Ето колко гласуваха за Радев
Данните са при обработени 99.70% от протоколите
Карадайъ и Хамид са депутатите на ДПС от Шумен
Централната избирателна комисия обяви имената на шестимата народни представители
Кого подкрепиха висшистите - генерала или ректора?
Радев спечели образования електорат
Цонев влиза в парламента от Търново, Пеевски - от Благоевград
Осемте депутати от IV МИР в старопрестолния град вече са официално утвърдени
Радев пак президент. Какво очаква България?
Повишава се шансът за мнозинство и редовно правителство
Беновска нападна Радев! Какво му даде
Връчи му Конституцията, но той не я взе
На кой голям българин посвети победата Илияна Йотова
Стефан Данаилов пръв повярва в мен преди 5 години, каза вицепрезидентът