Спрете да зареждате телефона от лаптопа! Защо това е лоша идея

Много хора вярват, че всеки USB порт ще зарежда всяко устройство еднакво добре. Но на практика това далеч не е вярно. Използването на лаптоп за зареждане на телефон или други джаджи е не само бавно, но и може да повреди батерията на въпросния лаптоп.

Експертите на HowToGeek обясняват защо вашият лаптоп е ужасно зарядно устройство и какво е най-добре да използвате вместо това.

Въпреки че е изкушаващо да свържете телефона си с лаптоп,

скоростта на зареждане ще бъде изключително бавна.

USB портовете са с ограничена мощност: USB-A портовете обикновено доставят само 2,5–4,5 W, докато USB-C портовете без поддръжка на Power Delivery доставят до 15 W. Дори ако кабелът и устройството поддържат бързо зареждане, лаптопът често няма да може да се справи с него.

Ако лаптопът ви е в режим на заспиване или е изключен,

зареждането на устройството може всъщност да изтощи батерията му по-бързо от обикновено. С други думи, вие губите живота на батерията и времето на лаптопа си.

Безжичните слушалки, мишки и други периферни устройства могат да се зареждат през лаптоп, но това отнема много време. Подходящо зарядно устройство или контакт ще направят процеса много по-бърз и по-ефективен.

Какво да използваме вместо лаптоп

Идеалното решение са устройства, предназначени за зареждане:

· Мрежови USB-C PD (Power Delivery) зарядни устройства за телефони и таблети.

· Външна батерия с USB порт – осигурява до 240 W мощност и дори може да зарежда лаптоп.

· Докинг станции за свързване на множество устройства с по-голяма мощност от тази, която може да осигури лаптоп.

Ако трябва да използвате лаптоп, включете го в контакта и се опитайте да не зареждате няколко устройства едновременно. USB-C често осигурява малко повече мощност от USB-A, но все пак е далеч от бързото зареждане от мрежата.

