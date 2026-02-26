Иновативните слушалки Samsung Galaxy Buds4 и Buds4 Pro вече могат да бъдат поръчани от Yettel

● При заявка на някой от двата модела, клиентите могат да закупят и магнитен калъф с 30% отстъпка

● Серията Galaxy Buds4 поддържа превод и общуване на множество езици в реално време, тестове на слуха и функции на слухов апарат, както и управление чрез жестове с глава

София, 26.02.2026 г. Паралелно с официалното представяне на новото поколение флагмани от серията S26, Samsung разширява и аудио портфолиото си с моделите Samsung Galaxy Buds4 и Buds4 Pro. Новите слушалки вече могат да бъдат предварително заявени от Yettel до 23:59 ч. на 10 март 2026 г., като при покупка на някой от двата модела, клиентът има възможност да закупи и сив калъф Magnet Stand с 30% намаление от редовната цена.

Новите слушалки съчетават премиум дизайн, интелигентни AI функции и усъвършенствано шумопотискане за по-пълноценно и потапящо аудио изживяване във всяка среда. Те са съвместими и с устройства извън екосистемата на Galaxy. И двата модела се предлагат в цветовете Черно и Бяло.

Samsung Galaxy Buds4 Pro са върховият модел в серията, който надгражда висококачествения звук, с който са известни Galaxy Buds. Със своя двулентов високоговорител с нов, по-широк нискочестотен говорител, те осигуряват по-ясен и нюансиран звук, по-близък до оригинала.

Моделът разполага с подобрено активно шумопотискане (ANC), задвижвано от усъвършенствания хардуер и подобрена функция за адаптиране спрямо околната среда, което елиминира фоновия шум в реално време. Технологията се адаптира към формата на ухото и средата, за да блокира нежеланите звуци и да поддържа пълна концентрация, независимо дали слушалките се ползват за пътуване с метро, учене в кафене или гледане на филм.

Galaxy Buds4 Pro предлагат и Ambient Sound режим с пет регулируеми нива, давайки пълен контрол върху количеството външен звук, който бива пропускан. Подобреният адаптивен еквалайзер оптимизира аудиото според формата на ухото и прилягането на слушалките, осигурявайки персонализиран звук в реално време, дори при движение или по време на тренировка.

Слушалките идват със Seamless AI интеграция, позволяваща активиране на Bixby и Gemini. За разлика от Galaxy Buds4, Pro моделът поддържа и гласови команди. Така без докосване на телефона, потребителите могат да поискат информация, да настроят таймер или да получат обобщение на новините директно в ухото си. Жестовете с глава се поддържат за Bixby, което позволява приемане или отказване на повиквания само с кимване или поклащане.

Благодарение на машинно обучен алгоритъм и VPU анализ на сигнала, гласът по време на разговори звучи по-ясно и естествено, дори в шумна среда, при вятър или на оживени обществени места. Режимът Listening Mode осигурява превод в реално време, а Conversation Mode позволява многоезична комуникация директно през слушалките – полезно решение при пътувания, лекции или международни събития.

Samsung Galaxy Buds4 са създадени за ежедневен комфорт и интуитивна употреба. Моделът разполага с подобрена, по-малка глава за дълготрайно и стабилно прилягане, без натиск и без хлъзгане. Новото прилягане се адаптира естествено към ушите, а вдлъбнатият контролен панел прави всяко докосване и плъзгане по-прецизно и удобно.

За първи път Galaxy Buds4 поддържат Ambient Sound режим, осигуряващ постоянен и персонализиран звук във всяка среда. А функцията Adaptive Noise Control автоматично регулира нивата на шум според обкръжението, така че потребителите да могат да слушат музика в метрото и едновременно да чуват важни съобщения или да останат внимателни на оживена улица.

И при двата модела от серията Samsung Galaxy Buds4 потребителите разполагат с удобни функции за ежедневна употреба – чрез Samsung Find слушалките могат лесно да бъдат открити със звуков сигнал, а по желание могат да се активират и известия, ако бъдат оставени някъде. Свързването с Galaxy устройства става автоматично, без ръчно Bluetooth сдвояване, а управлението на шумопотискането (ANC) и силата на звука е достъпно директно от бързия панел.

Серията включва и специализирани инструменти за грижа за слуха – тестове от медицински клас, мониторинг на експозицията на шум и функции, подобни на слухов апарат, които подпомагат поддържането на оптимално слухово здраве.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com