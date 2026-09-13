Посочиха най-добрите смартфони на Samsung за 2026 г. според бюджета
Дългата софтуерна поддръжка, добрите дисплеи и камерите разделиха петте фаворита в различни категории
Следете всички новини, анализи и коментари за Samsung. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дългата софтуерна поддръжка, добрите дисплеи и камерите разделиха петте фаворита в различни категории
Те не могат да се конкурират с първокласните OLED дисплеи по отношение на точността на контраста, но предлагат модерен Smart TV и основни функции на д...
Сравняват софтуерната поддръжка, производителността, сервиза и стойността при препродажба
Новото поколение смарт очила с Gemini ще превежда, навигира, снима и помага на потребителите без нужда от телефон в ръка
Ползвали образа й без нейно съгласие
Шопинг секцията в супер приложението tbi bank app дава достъп до над 250 любими онлайн магазина и пари обратно по сметката след пазаруване
Наличен в четири страхотни цвята
Популярният тест демонстрира по-здрава конструкция от предишния модел
Серията включва и специализирани инструменти за грижа за слуха
Samsung България дава сцена на смели проекти, които решават реални проблеми чрез технологии и творчество
Основната причина за това е провалът на S25 Edge
Промоцията е валидна както в търговската мрежа на Vivacom, така и онлайн
Той ще ограничи ъглите на видимост на екрана за тези, които ни наблюдават
Ако информацията се потвърди, ще има доста иновации в сравнение с Galaxy S25 Ultra
Те са достъпни във всички магазини на Vivacom и онлайн на vivacom.bg
Телекомът предлага пакет от две смарт устройства по избор без вноски
Моделът се предлага с плановете Unlimited на Vivacom
Заемат значително количество памет, а почти никой не ги използва
Офертите са валидни при сключване на 24-месечен договор с плановете Unlimited 200 или Unlimited MAX
И двата смартфона се предлагат в комбинация с мобилните планове Unlimited на Vivacom