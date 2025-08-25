Vivacom предлага новите модели Samsung Galaxy S25 Edge и Samsung Galaxy A17

Vivacom обогатява своето портфолио с два нови модела от Samsung – иновативния Galaxy S25 Edge и практичния Galaxy A17 5G. И двата смартфона вече са налични както в търговската мрежа, така и онлайн на vivacom.bg. Устройствата се предлагат в комбинация с плановете Unlimited, които осигуряват неограничени мегабайти и минути в 5G мрежата с най-голямо покритие в България*.

Samsung Galaxy S25 Edge е най-новото премиум попълнение в портфолиото на Vivacom – създаден за потребители, които ценят иновациите и изчистения стил. Смартфонът впечатлява с ултра тънък корпус от титан с дебелина едва 5.8 мм, в комбинация с динамичен 6.7-инчов QHD+ AMOLED дисплей, който предоставя безупречно визуално изживяване благодарение на технологията ProScaler и опресняване до 120 Hz. Основната 200 MP камера е оборудвана с функции като Best Face, Audio Eraser и Generative Edit, които използват вграден Galaxy AI, за да превърнат всяка снимка във впечатляващ кадър.

Samsung Galaxy A17 е създаден с мисъл за потребителите, които търсят достъпен, но надежден смартфон. Той съчетава голям дисплей и мощна батерия. Смартфонът е идеален избор за всекидневна употреба – от социални мрежи до работа в движение. Разполага с 6.7-инчов Super AMOLED дисплей с Full HD+ резолюция и 90Hz честота на опресняване, който осигурява живи цветове и плавна визуализация дори при интензивна употреба. Батерията от 5000 mAh предоставя цял ден активна употреба без нужда от презареждане, а бързото 25W зареждане спестява време.

Моделът се предлага с плановете Unlimited** на Vivacom с включени неограничени минути и мегабайти в 5G мрежата с най-голямо покритие в България, както и роуминг MB в 13 популярни дестинации извън ЕС – Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Косово, Монако, Обединеното кралство, Русия, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора и Швейцария.

Повече информация за моделите и възможностите за покупка ще откриете на vivacom.bg.

--------------------------------------

* Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.

** Повече информация за условията на плановете Unlimited ще откриете на vivacom.bg.

