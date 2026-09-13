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Намаленията са за избрани смартфони и смартчасовници
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Намаленията са за избрани смартфони и смартчасовници
Специално в офертата е и Samsung Galaxy A27 5G
Технологичният свят е в шок, след като новите бюджетни смартфони за годината буквално изравниха силите с устройства, струващи хиляди евро. Потребители...
В съвременните модели може да изпълнява няколко функции едновременно
Те съчетават модерни технологии, надеждна производителност и функционалности за динамичното ежедневие
Това важи особено за по-стари или бюджетни модели с малко количество RAM памет
Води до дългове и отчаяние
Твърдят, че програмата е загубила напълно функционалността си
Евтин модел от 2003 г. изпревари всички айфони и се превърна в глобален феномен
Марките, включително Apple, ще трябва да преразгледат настоящия дизайн на устройствата
Серията HONOR 600 поставя акцент върху мобилната фотография, AI възможностите и издръжливостта в ежедневието
С кампанията си A1 отговаря на нуждата от устройства, които не просто предлагат добра цена, а реална стойност
Много хора дори не осъзнават, че устройствата им могат да се зареждат по-бързо
Кампанията обединява модели от водещи брандове, които съчетават висока производителност, модерни AI функционалности и издръжливост
Много модели сега могат лесно да издържат два или повече дни без презареждане
Двама младежи от Велико Търново помагат на хората да намират най-ниските цени за секунди
Причините се крият както в хардуерните разлики, така и в законовите изисквания
Издръжливостта на батерията остава ключов приоритет и за новите флагмани
Телекомът предлага и новите безжични слушалки Galaxy Buds4 и Buds4 Pro с до 10% отстъпка и специален бонус при покупка със серията Galaxy S26
Apple и Samsung контролират почти половината от световния пазар на мобилни телефони