Microsoft спря популярно приложение на всички Android устройства

Microsoft официално оттегли Outlook Lite за всички Android устройства и приложението вече няма да предоставя имейл функционалност. Олекотената версия беше създадена преди по-малко от четири години за по-слаби телефони и по-бавни мобилни мрежи, но компанията вече насочва потребителите към основното приложение Outlook Mobile.

Всички имейли, календарни записи и прикачени файлове ще останат в облака и ще бъдат достъпни след вход в Outlook Mobile. Microsoft потвърждава, че пощенски кутии и акаунти няма да бъдат изтрити или деактивирани заради спирането на Lite версията.

В съобщение на сайта си компанията посочва, че Outlook Lite ще бъде „напълно пенсионирано“ и вече няма да осигурява функционалност за входяща поща. Microsoft препоръчва на потребителите да преминат към Outlook Mobile, за да продължат да използват „сигурна и богата на функции“ електронна поща.

Outlook Lite беше частично оттеглено още през октомври 2025 г., когато Microsoft спря възможността нови потребители да изтеглят приложението. Днешната промяна засяга останалите потребители, които досега са продължавали да го използват на Android устройствата си.

Приложението беше пуснато през август 2022 г. с идеята да направи достъпа до електронна поща по-лесен за потребители със стари или по-слаби устройства. То беше замислено като по-малко и по-бързо приложение, което да запази основните функции на Outlook, без да натоварва телефона.

Outlook Lite беше проектирано да работи и при по-бавни връзки, включително в 2G и 3G мрежи. Според Microsoft обаче всички функции на Lite версията вече са налични и се поддържат в основното мобилно приложение Outlook, което прави отделната олекотена версия излишна.

Потребителите, които досега са използвали Outlook Lite, няма да имат достъп до пощенските си кутии през това приложение след 25 май. Те могат да влязат в Outlook Mobile и да открият там цялата си съхранена информация.

