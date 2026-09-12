Една настройка на Android изтощава батерията, дори когато екранът е изключен
Проверката на настройката отнема минута и е полезна при необяснимо изтощаване в режим на готовност
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Проверката на настройката отнема минута и е полезна при необяснимо изтощаване в режим на готовност
Твърдят, че програмата е загубила напълно функционалността си
Налага се да си поиграете малко с настройките
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