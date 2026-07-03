Една настройка на Android изтощава батерията, дори когато екранът е изключен

Много потребители на Android забелязват, че смартфонът губи батерия дори в режим на готовност или през нощта. Причината понякога не е в приложенията или в износена батерия, а в настройката „Wi-Fi сканиране“. Тя позволява на устройството да търси безжични мрежи във фонов режим дори когато основният Wi-Fi превключвател е изключен. Функцията помага за по-точно местоположение, но може да активира безжичните модули по-често и така постепенно да увеличи разхода на енергия.

Защо телефонът сканира, когато Wi-Fi е спрян

„Wi-Fi сканиране“ не е грешка, а част от услугите за местоположение в Android. Google обяснява, че телефонът може да сканира за близки Wi-Fi точки за достъп и Bluetooth устройства, за да даде на приложенията по-точна информация за местоположението. Това е особено полезно на закрито, където GPS сигналът често е по-слаб, а приложения като карти, прогноза за времето, транспортни услуги и аварийни функции разчитат на по-точна локация.

Според HowToGeek именно тази полезна функция може да има неприятен страничен ефект. Телефонът периодично активира Wi-Fi модула, търси мрежи наоколо и обменя данни с приложения и системни услуги. При някои устройства това не се усеща силно, но при други може да допринесе за по-бързо падане на батерията в покой, особено ако смартфонът вече е натоварен с много фонови процеси.

Къде се намира скритата настройка

Проверката става през менюто за местоположение. Потребителят трябва да отвори „Настройки“, да влезе в „Местоположение“, след това в „Услуги за местоположение“ и да намери „Wi-Fi сканиране“. При Android 12 и по-нови версии Google посочва точно този път за включване или изключване на Wi-Fi и Bluetooth сканирането. При по-стари версии менюто може да е под „Разширени“ в настройките за местоположение.

Изключването на „Wi-Fi сканиране“ спира търсенето на мрежи във фонов режим, когато Wi-Fi не се използва активно. Това може да помогне при необяснимо изтощаване на батерията, но има и компромис - някои приложения може да определят местоположението малко по-бавно или по-неточно. Затова настройката е най-разумно да се промени при реален проблем с батерията, а не механично при всяко устройство.

Проверете и Bluetooth сканирането

В същото меню има и подобна опция - „Bluetooth сканиране“. Тя работи по сходен начин: смартфонът може да търси устройства наблизо, за да подобри точността на местоположението, дори когато Bluetooth изглежда изключен за потребителя. Ако батерията пада бързо без ясна причина, проверката на двете настройки е една от най-лесните първи стъпки.

Това не означава, че функциите са вредни или безсмислени. Те могат да направят навигацията, картите и услугите за местоположение по-точни, особено в сгради, молове, гари, летища и гъсто застроени райони. Проблемът е в баланса - ако телефонът издържа нормално, няма нужда от паника, но ако се изтощава през нощта, сканирането е логично място за проверка.

Кога си струва да го спрете

Най-ясният сигнал е необичайна загуба на заряд в режим на готовност. Ако телефонът пада осезаемо през нощта, без активна употреба, без тежки приложения и без слаб мобилен обхват, „Wi-Fi сканиране“ и „Bluetooth сканиране“ заслужават внимание. След изключването им е добре потребителят да наблюдава батерията поне ден-два, защото ефектът зависи от модела, версията на Android, приложенията и начина на употреба.

За повечето хора това е малка настройка, но с потенциално осезаем ефект. Android постоянно търси баланс между удобство, точност и живот на батерията, а не всяка функция е нужна на всеки потребител. Ако смартфонът се държи нормално, сканирането може да остане включено. Ако обаче батерията изчезва без видима причина, тази скрита опция е едно от първите места, където си струва да се погледне.

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