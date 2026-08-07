Унищожаваме Земята, посегнахме и на Луната. Космосът е напът

Южнокорейският лунен спътник „Данури“ успешно улови последствията от контролирания сблъсък между горната степен на американската ракета „Фалкон 9“ (Falcon 9) на компанията на Илън Мъск „Спейс Екс“ и лунната повърхност. Информацията и уникалните кадри бяха официално разпространени от Корейската аерокосмическа агенция (KASA).

Космическият апарат, известен още като „Корея патфайндър лунар орбитър“ (KPLO), се е намирал на около 350 километра от мястото на удара. Спътникът е започнал да прави снимки на района половин час преди очаквания сблъсък, след което е извършил още седем заснемания.

Макар астрономите от НАСА да очакваха образуването на кратер с диаметър 18 метра и дълбочина 3,6 метра, на първите кадри той визуално не се различава. Вместо това учените са регистрирали голямо тъмно петно – вероятно сянка от огромен облак от лунни частици и прах, изхвърлени вследствие на мощния удар. Данните потвърждават сериозни топографски промени в изследваната зона. Унищожаваме Земята, посегнахме и на Луната. Дано да няма сериозни последствия и щети, казват убените.

4-тонна степен

Въпросната 4-тонна степен на ракетата е извела в космоса спускаемия апарат „Блу гоуст 1“ през 2025 г.. Година по-късно астрономи любители забелязват, че изоставеният компонент променя траекторията си и неизбежно ще падне на Луната. Предстои мястото да бъде детайлно анализирано и от американския апарат „Лунар рикънисънс орбитър“ (LRO).

Превръщаме и Космоса в бунище

Новината за поредния човешки обект, разбил се в небесно тяло, не бива да се приема просто като поредното научно постижение или суха статистика. Тя е ярък и тревожен сигнал за посоката, в която върви човечеството, а именно- напът сме да превърнем и Космоса в бунище.

След като десетилетия наред експлоатирахме, замърсявахме и унищожавахме собствената си планета – пресушавайки реки, изсичайки гори и обгръщайки Земята в пластмаса и смог, днес ние официално пренасяме този разрушителен модел на поведение и извън пределите ѝ. Вече не ни стига да посягаме на земните ресурси; сега посягаме и на Луната, а и на космоса, защото останките остават като замърсители някъде там.

Космическата надпревара и бумът на частните компании като SpaceX превърнаха околоземната орбита в гробище за излезли от употреба спътници, ракетни степени и отломки. Сега тези милиони тонове космически боклук започват да валят върху чужди светове. Фактът, че 4-тонен метален отпадък оставя дълбоки белези и вечни кратери върху девствената лунна повърхност, показва само едно: егоизмът и безразсъдството на човека нямат граници. Ако не променим отношението си към космическото пространство, много скоро ще превърнем необятната вселена в следващото голямо човешко бунище.

