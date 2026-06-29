Ягодова луна е днес! Защо обаче няма да е розова

Тази вечер небето ще поднесе едно от най-красивите зрелища на лятото – прочутата Ягодова Луна ще озари нощта, но мнозина ще останат изненадани, когато разберат защо всъщност се нарича така.

Отново настъпи онази специална част от годината! Време е за прочутата „Ягодова Луна“, а любителите на астрономията по целия свят вече се подготвят да насочат поглед към небето.

През 2026 г. юнското пълнолуние ще достигне своя пик на 29 юни, носейки със себе си магията на ранното лято в Северното полукълбо. Въпреки изкушаващото си име обаче, не очаквайте да видите огромна розова Луна. Истинската история зад това пълнолуние е много по-интересна.

Небесното шоу няма да се ограничи само до една вечер. Луната ще изглежда напълно кръгла и сияйна около едно денонощие преди и след официалния си пик, така че ще има достатъчно време да се насладите на гледката.

Защо се нарича Ягодова Луна?

Това е традиционното историческо име на юнското пълнолуние. Подобно на „Вълчата Луна“ през януари или „Жътвената Луна“ през есента, наименованието идва от древни традиции, които свързват лунния календар с природата и земеделието.

Корените му водят към индианските племена в Северна Америка, най-вече алгонкините. Те забелязали, че именно това пълнолуние съвпада с периода, когато дивите ягоди узряват и са готови за бране. За тях то било естествен знак, че е настъпило времето за събиране на ценна храна. По-късно името било популяризирано чрез фермерските алманаси и достигнало до наши дни.

Други коренни народи са го наричали „Луната на узряващите плодове“. В Европа юнското пълнолуние е било известно още като „Медена Луна“, „Розова Луна“ или „Луна за засаждане“. Според някои историци дори съвременният термин „меден месец“ (honeymoon) е свързан именно с традиционния сезон на сватбите през юни и това пълнолуние.

Ще бъде ли Луната розова?

За съжаление – не. Това е един от най-разпространените митове около Ягодовата Луна. Тя ще запази обичайния си сребрист цвят.

Ако обаче я наблюдавате веднага след залез слънце, когато изгрява ниско над хоризонта, тя може да изглежда златиста, оранжева или дори леко червеникава. Причината не е магия, а физика. Светлината ѝ преминава през по-дебел слой от земната атмосфера, който разсейва сините цветове и пропуска предимно топлите нюанси. С изкачването ѝ по-високо в небето този ефект постепенно изчезва.

Какво прави Ягодовата Луна специална през 2026 г.?

Ягодовата Луна се появява всяка година през юни, но през 2026 г. тя има още една интересна особеност – ще бъде микролуна.

Това означава, че пълнолунието съвпада с момента, когато естественият спътник на Земята се намира в най-отдалечената точка от орбитата си – апогей. Затова лунният диск ще изглежда съвсем малко по-малък от обичайното.

В миналото тези имена са помагали на хората да следят сезоните и природните цикли много преди появата на съвременните календари. Днес Ягодовата Луна е чудесен повод да спрем за миг, да погледнем към небето и да отбележим прехода от пролетта към астрономическото лято.

Кога е най-добре да я наблюдаваме?

Най-впечатляваща ще бъде веднага след залез слънце на 29 юни, когато започне да се издига над източния и югоизточния хоризонт. Именно тогава действа прочутата „лунна илюзия“, заради която Луната изглежда по-голяма, отколкото е в действителност.

Това е и най-подходящият момент за снимки – топлите златисти нюанси и ниското ѝ положение над хоризонта създават една от най-красивите гледки на лятното небе.

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