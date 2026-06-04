Сензационно! Изгубеният свят на Слънчевата система същестува

Космическа капсула на времето, паднала в пясъците на Сахара, пренаписа историята на нашата космическа съседка и доказа, че в зората на Слънчевата система е съществувал изгубен свят. Преди четири милиарда и половина години огромно небесно тяло – вероятно с големината на Луната или дори на Марс – е обикаляло около нашето Слънце, преди да се сблъска в брутална космическа катастрофа с друг обект и да се разпадне на парчета. Научният сайт phys.org съобщи за епохалното откритие, позовавайки се на мащабно проучване, публикувано в престижното списание Earth and Planetary Science Letters. Сега учените представят първите категорични доказателства за съществуването на тази изгубена протопланета, чийто уникален геоложки състав оспорва дългогодишните предположения за това как еволюират планетите.

Посланик от миналото, оцелял в Сахара

Тайната на изгубеното древно небесно тяло беше разкрита благодарение на парче от неговите останки, известно в научните среди като ангритния метеорит Northwest Africa (NWA) 12774. Според Арън Бел, водещ изследовател от Департамента по науки за Земята към Университета на Колорадо в Боулдър, е невероятно да си помислим, че някога е съществувало толкова голямо небесно тяло, за което днес знаем само защото няколко парчета от него случайно са паднали на Земята. Тези редки космически камъни са запечатали в структурата си материални доказателства за напълно различен и непознат досега еволюционен път на ранните планети.

Изключителната рядкост на ангритите

Ангритите са сред най-старите вулканични скали в Слънчевата система, формирали се само няколко милиона години след нейното зараждане преди около 4,56 милиарда години. Те представляват изключителна ценност за науката поради своята уникалност. Достатъчно е да се отбележи, че от над 80 000 метеорита, открити и каталогизирани от човечеството на Земята до момента, едва 68 са класифицирани като ангрити. Тяхното изследване дава безценна информация за процесите, протичали в младата Слънчева система.

Химическата аномалия, която промени всичко

Това, което прави ангритите особено интригуващи и шокиращи за геолозите, е техният специфичен химичен състав. За разлика от Земята, Марс и останалите познати скалисти планети, тези метеорити съдържат съвсем нищожно количество силициев диоксид, който иначе е основна съставка на почти всяка известна земеподобна планета в нашата система. Поради тази причина учените дълги години бяха дълбоко убедени, че ангритите винаги произлизат от малки астероиди – космически тела с радиус под 200 километра. Новите анализи на парчето от Сахара обаче разбиха тази теория и доказаха, че минералите са се зародили в недрата на истинска планета гигант, изчезнала завинаги в огъня на древен сблъсък.

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