65 години от полета на Юрий Гагарин – първият човек в Космоса!

На 16 април 2026 г. от 14.00 ч. в Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ започва вълнуващ следобед, посветен на 65-годишнината от епохалния полет на Юрий Гагарин в Космоса.

Обсерваторията носи името на първия космонавт на планетата Земя, съгласие за което дава лично Юрий Гагарин през 1961 г., само два месеца след космическия полет.

Главната точка на притегляне в събитието ще бъде Звездната зала на Обсерваторията, където ще бъдат показани филми за първия космонавт, както и за разликите и приликите между времето на първопроходците и днешните изследователи на Космоса.

Ще има възможност за демонстрация на тясната връзка между фундаменталната наука и реализацията на практически задачи в полза на отделния човек и на човечеството като цяло.

„Поехали!“ Това са думите, казани от руския космонавт, когато тръгва на историческия първи пилотиран полет в Космоса. Когато се връща, той споделя:

„Обикаляйки Земята в моя космически кораб, аз се възхищавах на красотата на нашата планета. Хора от целия свят, нека да пазим и увеличаваме тази красота – не да я разрушаваме!“

Този ден е обявен от Организация на обединените нации за Международен ден на пилотираните космически полети.

Уникалността на празника се състои във факта, че всеки посетител ще може да се докосне до глобалните космически постижения на цивилизацията, както и да стане пълноправен участник в международното честване на тази забележителна годишнина.

Двадесет години по-късно на 12 април 1981 г., САЩ изстрелват първата космическа совалка. А след още 20 години на 12 април 2001 г., се провежда първото Космическо парти - ден, в който хората от целия свят могат да бъдат заедно и да празнуват силата и красотата на Космоса и значението му за човечеството.

Акценти в програмата

· 15.00 – 16.00 ч. – „Първият“ – филм за човека, времето и героизма на първия космонавт на Земята

· 16.00 – 17.00 ч. – презентация на тема: „Техника и технологии на съвременните космически полети с участието на човека“

· 17.00 – 18.00 ч. – популярна лекция на тема: „Артемис – програмата за връщането на човека на Луната… и отвъд нея“

· 18.00 – 19.30 ч. – представителна лекция на тема: „65 години от полета на Юрий Гагарин“

Паралелно с презентациите и лекциите в Звездната зала ще бъдат демонстрирани и няколко прожекции в Планетариума във времевия интервал 15.00 - 18.00 ч., посветени на изследванията на Космоса, Слънчевата система и Вселената.

При хубаво и ясно време ще бъдат направени и наблюдателни демонстрации с оптичните инструменти на Обсерваторията.

Международните празници под егидата на Организация на обединените нации несъмнено имат глобално значение, тъй като се отбелязват по целия свят, независимо от гражданство, националност и религиозни убеждения.

Всички елементи от програмата са достъпни за всички възрасти – от малките и големи ученици до любопитните граждани на Стара Загора.

Входът в Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ е свободен за всички желаещи.

