Петрова нива отново събира България за свята памет
Възпоменателната церемония започва вечерта, а заради мерките за сигурност отново няма да има заря
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Възпоменателната церемония започва вечерта, а заради мерките за сигурност отново няма да има заря
Президентската институция вече обсъжда как да бъде отбелязана годишнината
Президентът ще произнесе слово пред представители на държавни, научни и културни институции
Сирени почитат Ботев и героите на свободата
Празничното шествие обедини поколения белоградчичани, които почетоха делото на светите братя
На 16 април 2026 г. от 14.00 ч. Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ организира честване, посветено на 12 април 1961 г. - денят, в...
Ето как страната ще отбележи 150-тата годишнина
Младежката академия „Чудесата на България“ събра ученици и експерти
С възпоменателна церемония пред паметника на Васил Левски в София бе почетена 153-ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата
За първи път премиер, президент и шеф на НС са на едно място
За загиналите за Свободата на България ще бъде отслужена заупокойна молитва
Сатирата и Бургас със специални тържества за легендарния актьор
Община Казанлък организира тържествено честване по случай този голям християнски празник
Освен това те били почитани и като покровители на ковачите
Националният празник се чества с различни инициативи в цялата страна
На този ден стартира началото на студения сезон
Да се разделим с всичко, което спира и разделя нацията, заяви в речта си Радев
Вежди Рашидов бе посрещнат от Жозеп Феликс Бенц, президент на Кралския артистичен кръг
„Асарел-Медет“ ще чества празника със специална програма
Ожесточените кръвопролитни боеве са част от епичните събития по време на Руско-турската освободителна война (1877-1878)