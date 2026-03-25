Министър Тодоров обяви важно решение за Априлското въстание

Министерският съвет прие решение за финансиране на националното честване на 150-годишнината от Априлското въстание с обща стойност 1 345 049 евро. Това са средствата с които ще бъдат финансирани определени събития в общините Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Перущица. Стрелча, Лесичово, Златица и Козлодуй, както и събития в столицата. Това обяви служебният министър на културата Найден Тодоров.

Очаква се основното събитие в София да бъде на 20 април в зала 1 на НДК с участието на съставите на БНР. Към това има събитие ще има и прояви в НИМ, Народната библиотека и т.н., добави Тодоров. Освен това училищата в цялата страна също ще отбележат априлското въстание.

Цялата година ще бъде посветена на отбелязването на 150-годишнината от събуждането на България, защото тогава се поставя всъщност началото на бъдещата българска държава, уточни служебният просветен министър Сергей Игнатов.

„С министър Игнатов смятаме, че това събитие – Априлското въстание, е основополагащо за съвременната българска държава. В този смисъл това честване е изключително важно, защото ако нямаше Априлското въстание, нямаше да има 3 март, нямаше да има Съединение, нямаше да има Независимост на България. Така че, се надяваме всички заедно в България, културните институти, всички културни организации, училищата, БАН да отбележим тази голяма годишнина. И сме много щастливи, че днес вече можем да потвърдим, че нейното финансиране е осигурено“, обясни Тодоров.

