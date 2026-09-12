„Асарел-Медет“АД с награда за Алеята на свободата
Отличието бе присъдено от Българската минно-геоложка камара
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Отличието бе присъдено от Българската минно-геоложка камара
Редки документи, автографи и оригинални ръкописи показват драмата от 1876 г.
Историк разкри защо бунтовниците тръгват на съзнателна саможертва
Вече е подготвен проектозакон, който да превърне историческата дата в национален символ на саможертвата
В програмата на концерта прозвучаха творби на едни от големите имена в българската музика
„Чалмата или дръвникът“ - призив за вяра и памет преди заупокойната молитва в София
Градът, който изгоря, но се върна в историята
Припомня и забравения герой Спиро Константинов
Два вестника на цената на един!
Европа трябва да потвърди своята значимост, създадена в миналото, казва уважаваният историкът
Между пламъците и спокойствието
Георги Бенковски, Панайот Волов и Тодор Каблешков съчетават военни и организационни функции
Ето как страната ще отбележи 150-тата годишнина
Век и половина след Априлското въстание имаме един добър повод не просто да отбележим тази годишнина, а да поставим началото на нова традиция в нейнот...
Георги Бенковски играе ключова роля като военен водач
Възрожденската архитектура привлича туристи от цял свят
До последния си дъх Цанко Дюстабанов изумява със саможертвата си и свои, и чужди
След клането през Априлското въстание градът е наречен Българската Голгота. Почитат мъчениците на 17 май
Отбелязваме 148 години от Априлското въстание
Остава с Георги Бенковски до края на Априлското въстание като част от "Хвърковатата чета"