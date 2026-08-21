„Асарел-Медет“АД с награда за Алеята на свободата

Посветихме този проект на 150-годишнината от Априлското въстание, каза изпълнителният директор инж. Николай Пелтеков

„Асарел-Медет“АД получи наградата за корпоративна социална отговорност от Българска минно-геоложка камара по време на националното честване на Деня на миньора, което се проведе на 18 август. През 2025 и 2026 година компанията инвестира над 2 милиона евро в обновяването на Алеята на свободата, която свързва Панагюрище с историческата местност Оборище.

„Посветихме този проект на 150-годишнината от Априлското въстание като една от най-големите дарителски инициативи в страната. Това е само един от примерите за нашата социална отговорност и за приноса, който отговорните компании от минерално-суровинната индустрия имат за развитието на своите региони и на страната“, каза при получаването на отличието изпълнителният директор на „Асарел-Медет“АД инж. Николай Пелтеков. Панагюрската компания беше отличена още и с наградата „Грижа за природата“, която получава за тринадесета поредна година. Браншовият приз за опазване на околната среда се връчва на предприятия, които през годината нямат никакви наложени санкции за нарушения на екологичното законодателство.

По време на миньорския празник инж. Пелтеков връчи студентската стипендия „Проф. Лъчезар Цоцорков”, която ежегодно се присъжда от фондация „Асарел“.

Тази година с нея беше удостоен Любомир Цветков, който изучава специалност „Компютърни технологии в инженерната дейност“ в Минно-геоложката Алма Матер.

„За мен това е голяма чест и признание за положения труд през годините. Приемам наградата не само като оценка за постигнатите резултати, но и като мотивация да продължа да се развивам“, каза Любомир.

125 работници с приз за професионализъм и дългогодишен стаж

Отличия от панагюрската минна компания получиха и 22-ма доброволци от „Асарел-Медет“, които помогнаха за гасенето на горски пожари

Ръководството на „Асарел Медет“ АД награди 125 работници по случай Деня на миньора. На 19 август фирмени отличия получиха определените с анкета за най-добри във всяка професия, заедно с доайените, които имат 25, 30, 35 и 40 години непрекъснат трудов стаж в „Асарел“ и дъщерните дружества. Признание имаше и за 22-мата доброволци, които участваха в потушаването на серия горски и полски пожари през 2026 г.

Признателността си към отличените и екипа на компанията изразиха председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД Димитър Цоцорков, инж. Делчо Николов – председател на Управителния съвет, и изпълнителният директор инж. Николай Пелтеков.

Сред наградените за професионализъм и дългогодишен трудов стаж има хора, които допреди няколко години са били на ученическите чинове в панагюрската Професионална гимназия „Лъчезар Цоцорков“, заедно с други, за които „Асарел“ е първо и единствено работно място вече няколко десетилетия. Вижте историите на двама от отличените – Валентин Данков, млад специалист, преминал през школата на дуалното обучение, и Нели Христова, която от 40 години е част от екипа на панагюрската минна компания.

Валентин Данков: Всеки ден е различен и уча нещо ново

Някои професионални биографии започват още от ученическата скамейка. Такава е и историята на Валентин Данков, който се присъединява към екипа на „Асарел-Медет“АД като ученик от втория випуск на дуалната форма на обучение и първият по специалността „Минна електромеханика“. Днес, шест години по-късно, той вече е утвърден професионалист в отдел „Ремонт обогатителна фабрика, водно-отпадно стопанство, пречиствателни станции, екстракция и електролиза“. Най-голямото признание получава от хората, които най-добре познават труда му – неговите колеги. През тази година те го избраха за „Най-добър в професията“ – отличие, което се печели не с думи, а с ежедневна отговорност, знания и готовност винаги да подадеш ръка. Професионалният път на Валентин е ярко доказателство, че когато младите хора получат качествено обучение, доверие и възможност да се развиват в реална работна среда, те не просто изграждат успешна кариера, а се превръщат в част от бъдещето на компанията. Историята му е и още едно потвърждение, че инвестицията на „Асарел-Медет“ в дуалното обучение е инвестиция в хората – най-ценният капитал на всяка компания.

„Записах се да уча в дуалното, защото беше нещо ново, беше предизвикателство за мен“, споделя Валентин. „По време обучението натрупахме опит и знания в различни цехове, имахме възможност да си изберем различна работна среда, различни колеги. Да опипаме почвата, така да се каже. Баща ми и брат ми също работят в „Асарел“, но те не са ми влияли на избора“, казва той. „Работата в ремонтния отдел ми харесва, има голяма динамика, различни проблеми всеки ден, но и възможност всеки ден да научиш нещо ново. Благодаря на колегите, че са гласували за мен. Изненадах се малко, защото смятам, че доста колеги в отдела заслужават това признание, казва Валентин. Неговата история доказва, че когато талантът срещне качествено образование, а трудолюбието – доверие и възможности за професионална реализация, успехът е закономерен резултат.

Недялка Христова, специалист в Химическа лаборатория на „Асарел-Медет“АД: Умения се изграждат всеки ден

За Недялка Христова, специалист в Химическата лаборатория на отдел „Качествен контрол“, няма маловажни детайли. След 40 години професионален път в „Асарел-Медет“ тя е убедена, че зад всяка успешна работа стоят компетентността, личната отговорност и безкомпромисното спазване на правилата за безопасност. Постъпва в предприятието непосредствено след завършването си, когато възпитаниците на някогашния Техникум по минна промишленост „Иван Манев“ поемат своя професионален път в дружеството.

Спомня си и първия работен ден – слънчев, с позитивни и лъчезарни колеги, които са я посрещнали. Днес определя решението си да работи в компанията като свой дълг. Получените знания, строгата подготовка и примерът на преподавателите и първите ѝ наставници поставят основите на професионалните принципи, които не спира да следва.

Според нея е трудно да бъде обяснена работата в лабораториите на човек извън минната индустрия. Благодарна е на мениджърския екип за внедряването на съвременната аналитична апаратура и новите технологии, които правят работата още по-прецизна. Според Нели обаче най-важният фактор остава човекът, защото и най-модерната техника не може да замени знанията, вниманието и професионалната преценка на специалиста, който работи с нея. През годините тя изгражда в себе си навика да работи изпреварващо – за да е готова в момента, в който е необходимо. Неслучайно безопасността е сред темите, за които тя говори най-често. В лабораторията няма място за предположения или работа „по навик“. Всеки процес изисква отлично познаване на методите, дисциплина и висока лична отговорност, защото всяко действие има значение както за качеството на резултатите, така и за здравето и живота на хората. Затова тя отдава голямо значение на обучението на младите специалисти.

Според нея добрият наставник не просто показва как се изпълнява една задача, а обяснява защо се изпълнява по точно този начин. Само така знанията се превръщат в увереност, а увереността – в безопасна и професионална работа. Според нея професионализмът означава да мислиш позитивно, дори когато срещаш трудности, да поемаш лична отговорност за решенията си, да признаваш грешките си и да ги превръщаш в урок.

Нели разказва, че е възпитана с уважение към труда, честността и личната отговорност – ценности, които и днес определят начина, по който живее и работи. А най-важният ѝ съвет към младежите е да не отлагат развитието си за утре - всяка възможност за учене, натрупване на опит и усъвършенстване трябва да бъде използвана днес.

Когато говори за „Асарел-Медет“, тя не говори само за работодател. За нея това е място, което е дало възможност на поколения специалисти да се развиват, да усъвършенстват знанията си и да работят с най-високи професионални стандарти. След 40 години труд би искала колегите да я запомнят не с длъжността или стажа, а с отношението към работата – с убеждението, че знанията трябва да се споделят, отговорността никога не се прехвърля на друг, а безопасността винаги да стои на първо място.