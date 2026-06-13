„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” инвестира в ново поколение минни специалисти
И през 2025 година стажантската програма на „Асарел-Медет“АД предоставя шанс за развитие и трупане на опит в реална работна среда на мла...
Следете всички новини, анализи и коментари за „Асарел-Медет“АД. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
И през 2025 година стажантската програма на „Асарел-Медет“АД предоставя шанс за развитие и трупане на опит в реална работна среда на мла...