Режат благините на чиновниците. Край на банкетите

Новата власт слага край на благините на чиновниците. Коледни и новогодишни банкети, тийм билдинги за сметка на бюджета, спортни прояви и други екстри, отиват в миналото. Освен, че ще започнат да си плащат сами осигуровките, служителите в държавната администрация вече няма да могат да си правят служебни тържества за бюджетна сметка.

Решението на кабинета "Радев" е записано в проекта за бюджет за 2026 г., изготвен от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев Според него министерства и ведомства спират разходите за празнични, развлекателни и спортни прояви за служителите си. Тук са включени и коледни и новогодишни тържества, както и други подобни събития, които не са свързани пряко със служебната дейност.

На практика това означава, че ако администрацията иска празник, той няма да може да бъде за сметка на бюджета, а ще се плаща от джоба на чиновника.

Ограничението не спира само до празненствата. Със същия текст се въвежда и забрана за провеждане на работни срещи, оперативки, съвещания, семинари и обучения извън административните сгради и помещения, които са предоставени за управление на съответната бюджетна организация.

Така практиката служители да се събират на работни форуми в хотели, курорти или външни конферентни зали ще бъде силно ограничена. Изключения ще има само за международни събития, произтичащи от двустранни или многостранни ангажименти, както и за прояви, свързани с международни организации.

Разрешени остават и събития, които се финансират изцяло по международни програми и проекти, но само ако разходът е изрично записан като допустим в одобрения бюджет. Изключение се прави и за обучения, организирани от публични обучителни институции.

Всички останали вътрешни и междуведомствени срещи ще трябва да се провеждат онлайн. В текста е записано, че координационните съвещания и работните срещи на служители трябва да се правят единствено в дигитална среда, чрез наличната ведомствена инфраструктура.

Така администрацията ще трябва да замени конферентната зала с видеовръзка, а служебния банкет с лично заплащане. Мярката е насочена към ограничаване на разходите, които не са пряко свързани с основната дейност на държавните и общинските структури.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com