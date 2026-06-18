Заплатите на чиновниците. НОИ разкри новите суми

Нетните заплати на държавните служители ще бъдат намалени средно с 10 евро, ако парламентът подкрепи предложението на депутати от ДБ постепенно чиновниците, полицаите и военните да започнат сами да плащат осигуровките си, както хората в частните фирми. Това гласи становище на НОИ по внесеното в парламента законодателно предложение.

Идеята на депутатите е още през настоящата година плащането на осигуровките между самите държавни служители и работодателя им да стане в съотношение 2:98, постепенно личните вноски да нарастват докато през 2028 г. съотношението стане 14:86, а през 2032 г. да достигне 40:60, както е в частните фирми, предаде "Труд".

Броят на държавните служители, наети по Закона за държавния служител и по Закона за съдебната власт, е 61 200 души към месец март, показват данните на НОИ. Средното брутно възнаграждение на тези хора е 1965 евро, а нетната сума, която получават след плащане на данъци, е 1768 евро.

Държавната хазна плаща осигуровките и на военни и полицаи. Общият брой на тези хора е 70 200, а средното им брутно възнаграждение е 2033 евро. Средната нетна сума, която получават след плащане на данъци, е 1830 евро. Оказва се, че общият брой на хората, чиито осигуровки в момента са за сметка на хазната, е 131 400.

При положение, че плащането на осигуровките през настоящата година стане в съотношение 2:98, а максималният осигурителен доход от 1 август нарасне на 2300 евро, каквито са плановете на Министерство на финансите, средното нетно възнаграждение на държавните служители и наетите по Закона за съдебната власт ще се понижи с 0,6%, или с 10 евро, и ще стане 1758 евро. Без да има увеличение на заплатите през следващите години, нетното възнаграждение на чиновниците ще се намали до 2028 г. с 3,9% до 1700 евро. В резултат разходите на държавната хазна през настоящата година ще бъдат намалени с 2,8 млн. евро, а през 2028 г. спестените пари ще нараснат до 50,6 млн. евро за година. Наред с това плащаните от чиновниците данъци малко ще се намалят заради понижение на облагаемия им доход след плащане на осигуровките - с 0,4 млн. евро през настоящата година и с 5,5 млн. евро през 2026 г.

По отношение на заплатите на държавните служители, наети по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за отбраната и въоръжените сили, ефектът ще бъде малко по-голям. Ако промяната влезе в сила от 1 август, нетните им заплати ще се понижат с 1,4%, или с 26 евро, до 1804 евро. Без увеличение на заплатите, до 2028 г. намалението на нетните им възнаграждения ще бъде с 9,6% до 1653 евро. В резултат държавната хазна ще спести 8 млн. евро през настоящата година и 151,8 млн. евро през 2028 г. А плащаните данъци от военни и полицаи ще се намалят с 0,8 млн. евро през настоящата година и с 15,4 млн. евро през 2028 г.

Данните на НОИ показват, че заплатите на военни и полицаи са значително по-високи от средното възнаграждение на чиновниците и съдиите. Ако бъде приета идеята тези хора постепенно да започнат да плащан сами осигуровките си, до 2028 г. нетните заплати на чиновниците ще се намалят с 68 евро, а възнагражденията на военни и полицаи със 177 евро.

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